عکس: شهر دستان خلاق؛ روایت جاودان هنر اصفهان
اصفهان، شهری است که نامش با هنر، زیبایی و خلاقیت گره خورده است. این شهر از سال ۱۳۹۵ از سوی شورای جهانی صنایعدستی به عنوان شهر جهانی صنایعدستی به ثبت رسیده و گستردهترین تنوع رشتههای هنری و صنایعدستی را در کشور دارد. در جهان بیش از ششصد رشته صنایعدستی شناسایی شده که حدود دویستونودونه رشته آن متعلق به ایران است و نزدیک به دویست رشته در استان اصفهان فعالاند. در طول تاریخ، اصفهان در دورههای مختلف، بهویژه در دوران صفوی، پایتخت ایران بوده و با گردآمدن استادکاران در کارگاههای سلطنتی و حمایت شاهان از هنرمندان، صنایعدستی در این شهر به اوج شکوفایی رسیده است. امروز نیز هنرهای درخشان اصفهان مانند قلمزنی، میناکاری و قلمکاری با دریافت نشان جغرافیایی بینالمللی در فهرست جهانی ثبت شدهاند. افزون بر این، رشتههایی، چون طلاکوبی، ملیلهسازی، گرهچینی، فیروزهکوبی، نگارگری، خراطی، مشبک فلز، فولادگری، معرقسنگ و مسگری در سطح ملی موفق به دریافت نشان ثبت جغرافیایی شدهاند. اصفهان با پیشینهای کهن، تنوع کمنظیر و دستان هنرمندانش، همچنان پایتخت بیبدیل هنر و صنایعدستی ایران است؛ شهری که هر گوشهاش، روایتگر داستانی از زیبایی و اصالت است.