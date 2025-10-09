به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، بهروز تابانی، معروف به «هرکول ایرانی»، در ۱۴ دی ۱۳۷۲ (۵ ژانویه ۱۹۹۳) در شهر سراب استان آذربایجان شرقی متولد شد. علاقه او به دنیای بدنسازی از سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی و پس از دیدن مسابقه مردان آهنین در تلویزیون شکل گرفت و جرقه ورود او به این مسیر حرفهای زده شد.
شروع حرفهای و پیشرفت بهروز تابانی
بهروز تابانی از حدود سال ۱۳۸۶، یعنی در سن ۱۵ تا ۱۶ سالگی، به طور جدی تمرینات بدنسازی را آغاز کرد. ابتدا به صورت تفریحی کار میکرد و پس از دو سال، وارد مسابقات استانی و کشوری شد. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ موفق شد اولین عنوان بینالمللی خود را با کسب مقام سوم رده جوانان در مسابقات جهانی مکزیک به دست آورد.
کارنامه بهروز تابانی شامل افتخارات متعدد و درخشان است
قهرمان کشور از سالهای ۹۲ تا ۹۵
مقام سوم جهان در رده جوانان (مکزیک ۲۰۱۴)
قهرمان و اورال جهانی در اسپانیا ۲۰۱۶ (وزن تا ۱۰۰ کیلوگرم)
سوم جهان در بخش آماتور ۲۰۱۷
سوم فستیوال عضلانی رومانی ۲۰۲۱ و قهرمان همان فستیوال در سال ۲۰۲۲
قهرمان IFBB Pro Arnold Classic آمریکای جنوبی ۲۰۲۳
مقام دوم مسابقات جهانی اسپانیا ۲۰۲۴ و قهرمان رقابتهای ایتالیا که منجر به کسب کارت مسترالمپیا شد
مشخصات فیزیکی و تحصیلات بهروز تابانی
قد: ۱۷۵ تا ۱۷۸ سانتیمتر
وزن: بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم (بسته به دوره حجم و مسابقات)
تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی (دانشجو یا فارغالتحصیل)
سابقه خانوادگی: پدر و برادرانش نیز بدنساز هستند و اصالتاً آذری میباشد
سبک تمرینی مورد علاقه: اسکوات و زیربغل هالتر خم
تغذیه: ترکیبی از قورمهسبزی و استیک
چالشهای بزرگ: مشکل ویزا
به رغم کسب جواز حضور در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بهروز تابانی به دلیل مشکلات ویزا نتوانست وارد آمریکا شود. خود او این مسئله را تبعیضطلبانه خواند و حمایتهایی از سوی چهرههای مطرح بدنسازی مثل هادی چوپان و تریک الگیندی دریافت کرد.
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
مسیر مربیگری بهروز تابانی
اولین مربی: سید مرتضی وهابزاده
از سال ۱۳۹۲ زیر نظر استاد وحید اکبرزاده تمرین میکند
از سال ۱۳۹۹ با مربیان حرفهای بینالمللی مانند میلوس سارچو کار کرده است
زندگی شخصی بهروز تابانی
بهروز تابانی مجرد است و نقش مادرش در انگیزهبخشی به او بسیار برجسته بوده است. او همچنین یادبود شهدا، از جمله شهید ملازاده، را منبع ارزش معنوی و انگیزه خود میداند.
بهروز تابانی و حضور در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵
پس از چهار سال انتظار و مشکلات متعدد برای دریافت ویزا، نهایتاً در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ بهروز تابانی موفق به اخذ ویزای آمریکا شد و بهزودی برای حضور در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ راهی لاس وگاس خواهد شد، جایی که یکی از مدعیان اصلی این رقابتهای جهانی خواهد بود.
مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ از پنجشنبه ۱۷ مهر تا یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ (معادل ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد. امسال نیز مانند سالهای گذشته، این رویداد در شهر لاسوگاس، نوادا آمریکا برگزار میشود.
بهروز تابانی یک بدنساز با پتانسیل بالا و کارنامهای درخشان است که خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی در دسته آزاد مردان مطرح کرده است. چالش اصلی او تاکنون، موانع غیرورزشی مانند دریافت ویزا بوده که او را از رقابت در بزرگترین رویدادها باز داشته است. حضور همزمان او و هادی چوپان در سطح مستر المپیا، میتواند آغازگر یک «عصر طلایی» برای بدنسازی ایران باشد. هادی چوپان با قهرمانی تاریخی خود یک میراث ماندگار خلق کرده و بهروز تابانی اکنون در مرحله «ساختن میراث» خود است. حضور موفق او در مستر المپیا میتواند جایگاه او را در کنار چوپان به عنوان یکی از بزرگترین بدنسازان تاریخ ایران تثبیت کند و نشان دهد که قلههای بدنسازی جهان، دیگر هدفی دور از دسترس برای ورزشکاران ایرانی نیست.