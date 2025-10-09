عکس: سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز

سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز از صبح پنجشنبه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) با حضور «محسن حاجی میرزایی» رئیس دفتر رئیس جمهور و «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سالن نیروی انتظامی گیلان در رشت آغاز به کار کرد.