سایه الجولانی بر کودک‌ربایی علوی‌نشین‌ها

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از گسترش پدیده کودک‌ربایی در مناطق ساحلی و علوی‌نشین از جمله لاذقیه خبر می‌دهد.
سایه الجولانی بر کودک‌ربایی علوی‌نشین‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این نهاد حقوق بشری سوریه اعلام کرد که گروه‌های وابسته به شورشیان سوری صبح روز گذشته (۸ اکتبر) کودکی به نام «محمد قیس حیدر» دانش‌آموز کلاس هشتم را از مقابل مدرسه جمال داوود در لاذقیه ربودند. دیدبان حقوق بشر سوریه تصریح کرد که ربایندگان از عناصر اداره امنیت عمومی بودند که سوار بر خودروی سانتافای نقره‌ای رنگ بودند و در مقابل چشمان مردم، فرزند یک استاد دانشگاه را ربودند. این نهاد همچنین خبر داد که دختربچه‌ای ۱۴ ساله به نام «شام باسم علی» روز چهارشنبه گذشته ساعت ۷ بعد از ظهر در منطقه جرمانا واقع در حومه دمشق ربوده شد.

دیدبان حقوق بشر سوریه تصریح کرد که هدف گرفتن شهروندان علوی سوریه از طریق ربایش از ماه مارس گذشته با ربودن زنان و مردان آغاز شده است اکنون نوبت به کودکان زیر ۱۸ سال رسیده است. به نوشته نهاد حقوق بشری، عملیات ربایش منحصر به یک شهر نیست و برای مثال اخیرا آدم‌ربایی‌هایی در سه استان لاذقیه، دمشق و حمص گزارش شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که عملیات ربایش و قتل به هنگام حضور ابومحمد الجولانی سرکرده شورشیان سوری در ایالات متحده آمریکا به شکلی پررنگ کاهش یافته بود. بر این اساس، دولت شورشیان سوری تاکنون هیچ اقدام عملی برای بازداشت و یا محاکمه ربایندگان که اغلب از گروه‌ها و عناصر امنیتی هستند، انجام نداده است. در همین رابطه شهروندان سوری در منطقه ساحل در اعتراض به ربودن کودکان علوی و شیعی از مقابل مدارس از سوی گروه‌های تروریستی دست به اعتصاب زدند.

