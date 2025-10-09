En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۲۶۹
بازدید: ۳

عکس: مراسم پاسداشت صدسالگی ایرج افشار

مراسم پاسداشت صدسالگی ایرج افشار با عنوان چرا ایران را دوست داشت؛ شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور محمدرضا شفیعی کدکنی، ژاله آموزگار و هوشنگ دولت آبادی در کانون زبان پارسی برگزار شد.

عکس خبری محمدرضا شفیعی کدکنی ایران ژاله آموزگار
