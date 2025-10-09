En
وقتی بچه‌ها هم سارق شدن

سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای گوشی‌قاپ در محدوده اتوبان امام علی (ع) خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای گوشی‌قاپ در محدوده اتوبان امام علی (ع) خبر داد.

 وی گفت: طی سه روز گذشته گزارش‌های متعددی از شهروندان درباره سرقت تلفن همراه سرنشینان خودروها در ترافیک این اتوبان به کلانتری‌های ۱۱۴ قیاسی و ۱۳۲ نبرد رسیده بود. با رصد دقیق مأموران، سارقان که با موتورسیکلت‌های سنگین اقدام به قاپیدن گوشی از خودروهای در حال توقف می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر شدند.

سرهنگ بهرامی افزود: در بررسی‌های اولیه، دست‌کم ۱۰ مالباخته شناسایی و پرونده این باند برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.

او تأکید کرد: پلیس با حضور مستمر در معابر پرتردد اجازه فعالیت به سارقان فرصت‌طلب را نخواهد داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

گفت و گو با سارقان

سارق  ۱۶ ساله‌ای که به علت علاقه به کار درس را رها کرده و با دیدن کم بودن حقوق تصمیم به سرقت گرفته است ادعا می‌کند مالخرش را به صورت اتفاقی در مولوی دیده است و اسم و مکان ثابت او را نمی‌شناسد.

چند سالته؟

۱۶

درس میخونی؟

نه درسم رو ول کردم

چرا؟

چون علاقه به کار در مکانیکی داشتم

چند وقته که سرقت انجام میدی؟

یک ماه

توی کدام مناطق بیشتر سرقت انجام میدادی؟

توی اتوبان امام علی با زاغ زنی سوژه انتخاب میکردم

چجوری سوژه رو انتخاب میکردی؟

هر گوشی که گران قیمت تر بود را انتخاب می کردم

گوشی ها را به چه قیمت میفروختی؟

آیفون ۷ تومن و سامسونگ‌ها را ۳ تومن

گوشی ها را به چه قیمت می فروختی؟

اسمش رو نمیدونم به چهره میشناسمش

چجوری باهاش آشنا شدی؟

ساعت 4 صبح رفتم مولوی خودش آمد سمت من و گفت مالخر است

پول گوشی ها را چجوری بهت پرداخت می کرد؟

نقدی می داد

موتورسیکلت که باهاش سرقت می کردید برای کی بود؟

برای رفیقم.

خانوادت متوجه اینکه به سرقت روی آوردی نشده بودند؟

نه تمام پول را خرج خوش گذرانی می کردم

همدستت کجاست؟

نمیدانم فرار کرده و هر چی تماس میگیریم جواب تلفنش رو نمی دهد

از کجا میشناختیش؟

توی پارک باهاش آشنا شدم. اون هم اوضاع مالی خوبی نداشت

گفت و گو با سارق دوم

پسر 13 ساله ای که همچنان کودک محسوب می شود و مشغول درس خواندن در مقطع راهنمایی است در حالی که ترس از مجازات باعث گریه و لرزش تمامی اعضای بدنش شده است با نهایت زاری می گوید به علت دعوا با خانواده اش به سرقت روی آورده و اولین بار است که در سرقت شرکت داشته است.

چند سالته؟

۱۳

درس میخونی؟

بله

پس چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟

با خانوادم دعوا کرده بودم

چند وقته که سرقت انجام می دهی؟

اولین بارمه در سرقت حضور داشتم

در سرقت سارق بودی یا راننده؟

سارق

سوژه رو چجوری شناسایی کردی؟

توی ماشین بود و شیشه ماشینش کمی پایین بود

خانوادت در جریان دستگیری تو هستند؟

بله

