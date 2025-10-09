تامین معیشت محرومان، اولویت فوری دولت

نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به وظیفه مضاعف دولت در قبال محرومان، هشدار داد که تورم و گرانی در حال تبدیل کردن طبقه متوسط به قشر جدید محرومان است.

«علی خزایی» نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان تهران، با اشاره به نقش دولت در شرایط کنونی، تامین معیشت محرومان را اولویت فوری دولت خواند.

وی با تاکید بر شعار عدالت رئیس‌جمهور، اظهار کرد: عدالت حکم می‌کند که زندگی و معیشت مردم محروم تضمین شود. این اقشار در آزمون‌های سخت، از جمله جنگ ۱۲ روزه خردادماه، حامیان انقلاب و میهن بودند و بنابراین دولت امروز «وظیفه مضاعفی» برای تامین زندگی آنان دارد.

هشدار درباره سقوط طبقه متوسط

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با ابراز نگرانی از اثرات تورم بر زندگی مردم هشدار داد: نباید اجازه داد با این تورم و گرانی و عدم تناسب دخل و خرج خانوارها، طبقه متوسط جامعه نیز به قشر محروم تبدیل شود.

وی با اشاره به تغییر در گفتمان اقتصادی دولت‌ها گفت: یک زمانی دولت‌ها حرف از ارتقای سطح رفاه جامعه می‌زدند، اما الان نگران تنزل درآمد و سطح زندگی مردم هستند و تلاش می‌کنند اوضاع اقتصادی مردم بدتر از این نشود.

خزایی همچنین گفت: تامین و تضمین معیشت مناسب و عادلانه برای همه اقشار جامعه به ویژه مستضعفان و محرومان، اولویت اصلی و فوری دولت است.