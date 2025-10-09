آزادی تبعه فرانسوی به حکم دادگاه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجتبی شصتی کریمی مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه از آزادی لنارت مونترلوس، تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران خبر داد. وی عنوان کرد: لنارت مونترلوس که چندی قبل به اتهام اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده بود، بعد از انحام تحقیقات و طی مراحل قضایی، با حکم دادگاه صالحه تبرئه و از زندان آزاد شد و عازم کشور متبوع خود شد.

به گزارش فارس، دادگستری استان هرمزگان روز دوشنبه از «تبرئه» این تبعه آلمانی- فرانسوی که در طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به اتهام اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده بود خبر داد. پیش از این و در اواسط تیرماه سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با لوموند فرانسه درباره این تبعه آلمانی - فرانسوی بیان کرده بود: او به دلیل ارتکاب یک تخلف بازداشت شده و اطلاع رسمی درباره وضعیت او به سفارت فرانسه ارسال شده است