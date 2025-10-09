En
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا امروز 17 مهر 1404 در بازار آرامش پیدا کرده و طلای 18 عیار یک پله پایین پرید.
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت طلا امروز پنجشنبه 17 مهر 1404 با کاهش جزئی همراه شد  تا بازار روی آرامش را به خود ببیند.

، طلای 18 عیار که روز گذشته افزایش قیمتی عجیب و غریبی داشت، امروز پنجشنبه 17 مهر 1404 کمی نزولی شد و یک پله پایین پرید.

هر گرم طلای 18 عیار که روز گذشته تا محدوده 11 میلیون و 450 هزار تومان هم بالا رفته بود تا 11 میلیون و 400 هم پایین آمد. 

در حال حاضر، امروز 17 مهر 1404 هر گرم طلای 18 عیار 11 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و احتمال ریزش آن به کانال 11 میلیون و 200 هزار تومانی نیز وجود دارد. 

انس جهانی طلا همچنان در قله

انس جهانی طلا امروز روند صعودی خود را حفظ کرد و در حال حاضر 4030 دلار معامله می‌شود.

قیمت دلار 17 مهر 1404

قیمت دلار امروز 17 مهر 1404 با افت حدودا 1500 تومانی به 113 هزار و 500 تومان رسید. 

قیمت سکه امامی و بهار آزادی

قیمت سکه امامی 117 میلیون تومان است و قیمت سکه بهار آزادی 113 میلیون برچسب گذاری شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت طلا قیمت طلا و سکه انس جهانی طلا
