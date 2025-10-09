تحلیل سردار نقدی از تهاجم اسرائیل علیه ایران

به گزارش تابناک؛ محمدرضا نقدی در روزنامه کیهان نوشت: مردم مالزی و تونس هم دقیقا همین کار را کردند و سفارت آمریکا را مقصد اعتراض خود قرار دادند. این اقدام که نشانگر بصیرت حاصل از خون شهدا در میان ملتهاست، کلید اصلی حل ماجرا و راه توقف جنایات در غزه و بازداشتن رژیم صهیونی از تجاوز مجدد به سایر کشورهاست.
تقریبا تمامی صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی اروپایی و آمریکایی هوادار فلسطین، در تحلیلهایی که از آنها در رسانهها منتشر میشود بر این باورند که نتانیاهو عامل اصلی تداوم جنگ است و اوست که به انگیزه باقی ماندن در قدرت و فرار از محاکمه و مجازات و در دادگاه داخلی رژیم و دادگاههای بینالمللی برای حفظ منافع شخصی خودش رژیم اسرائیل و سیاستهای آمریکا و غرب را به گروگان گرفته است.
وی با وجود مخالفتهای گسترده بسیاری از ساکنین سرزمینهای اشغالی، بر تداوم جنگ و گسترش آن به لبنان، سوریه، ایران و عراق اصرار میورزد و بیمحابا هدف تحقق اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را علنی میکند.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران هم در بیانات و نوشتههای خود در رسانهها همین تحلیل را بیان میکنند و علت اصلی تداوم جنگ با وجود اعتراضات و تظاهرات گسترده اسرائیلیها را تمایل شخصی نتانیاهو و دو عضو تندرو کابینه او تلقی میکنند.
با کمال احترام و عرض معذرت به محضر همه این عزیزان که بسیاری از آنان از شخصیتهای بسیار معتبر و صاحب نظران بصیر و آشنای با صحنه هستند و آنها را دوست میدارم، میخواهم عرض کنم که این تحلیل جامع و کاملی نیست. این درست است که انگیزه شخص نتانیاهو برای تداوم جنگ همینهاست که گفته میشود، اما او عامل اصلی و فرمانده این جنگ نیست بلکه عامل اصلی تداوم و فرمانده این جنگ حاکمیت آمریکاست.
ما همیشه آمریکا را شریک جنایات رژیم صهیونیستی نامیدهایم و البته این تعبیر غلطی نیست، اما باید بدانیم که از هشتم اکتبر دو سال پیش، یعنی فردای عملیات طوفانالاقصی؛ آمریکا در این شراکت جنایتکارانه مدیر اصلی و یا به عبارتی سبب اقوا از مباشر است و در حقیقت جنایتکار اصلی این عرصه هیئت حاکمه آمریکاست و رژیم صهیونی همدست اوست و برای این ادعا دلایل متعددی وجود دارد.
این درست است که حاکمیت آمریکا فرمانبر صهیونیسم بینالملل است و در مقابل تصمیم سرمایهداران صهیونیست و اتاقهای فکر صهیونیسم بینالملل از خود ارادهای ندارد، اما صهیونیسم بینالملل به معنای اسرائیل نیست؛ اسرائیل یکی از ارکان حیاتی این شجره خبیثه است و نتانیاهو فقط یکی از عناصر این بخش از صهیونیسم است.
علت اصلی تداوم جنگ در منطقه، حاکمیت صهیونیستی آمریکاست که شدیداً به این جنگ احتیاج دارد ولی، چون خودش به سبب ناتوانی و مشکلات شدید اقتصادی به ویژه شکست در رقابت با چین، شکاف عمیق اجتماعی در داخل و ناپایداری امنیت داخلی، چالشهای بزرگ با قدرتهای جهانی حتی همپیمانانی مانند اروپا و کانادا، ضعف شدید روحیه نظامیان به سبب شکستهای پیدرپی در تحقق اهداف آمریکا در منطقه از جمله عقبنشینی مرحلهای از عراق، فرار مفتضحانه از افغانستان، شکست فاحش در دریای سرخ از یمن قهرمان و چالشهای امنیتی بسیار خطیر با روسیه و چین در اوکراین و تایوان توانایی ورود به یک جنگ گسترده را ندارد، دست به یک قمار بزرگ با برگه رژیم صهیونیستی زده تا شاید بتواند با استفاده از این فرصت هدف خود را محقق کند.