اولین واکنش نتانیاهو به توافق با حماس

نتانیاهو مدعی شد: «ما با هم برای دستیابی به همه اهدافمان و گسترش صلح با همسایگانمان ادامه خواهیم داد».
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه گفت که کابینه تل‌آویو برای تصویب توافق آتش‌بس در غزه تشکیل جلسه می‌دهد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای مدعی شد: «امروز روز بزرگی برای اسرائیل است. من فردا کابینه را برای تصویب توافق و بازگرداندن همه سربازان ربوده شده به خانه تشکیل خواهم داد».

شبکه «الجزیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «من با تمام وجود از رئیس جمهور ترامپ و تیمش به خاطر تعهدشان به مأموریت آزادسازی گروگان‌ها تشکر می‌کنم».

وی همچنین مدعی شد: «ما با هم برای دستیابی به همه اهدافمان و گسترش صلح با همسایگانمان ادامه خواهیم داد».

