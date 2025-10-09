En
درخواست به رهبری برای توقف استیضاح‌ها

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه رهبری همواره بر هماهنگی بین قوا تاکید کرده‌اند، از ظرفیت سران قوا استفاده شود تا اختیارات ویژه‌ای برای دولت در نظر گرفته شود. با استفاده از این اختیارات می‌توان استیضاح‌ها را برای مدتی متوقف کرد تا کشور از این شرایط بحرانی خارج شود.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، محمد صادق جوادی حصار در گفت وگویی مواردی را عنوان کرده که بخش هایی از آن را می خوانید:

ایران در شرایط بحران، تحریم و جنگ است، غربی‌ها از یک طرف مکانیسم ماشه را فعال کرده و هر روز بر دامنه تهدیداتشان می‌افزایند و از سوی دیگر، در داخل نیز برخی افراد و جریانات، مکانیسم استیضاح و فشار بر دولت را فعال کرده‌اند! اینها دو سر یک قیچی‌اند که تلاش می‌کنند رگ انسجام کشور را قطع کنند.

نهادهای بالادستی می‌توانند از رهبری درخواست کنند تا اطلاع ثانوی به علت شرایط بحرانی کشور که در حال جنگ تلقی می‌شود، نمایندگان پیشنهادات خود را به دولت منتقل کنند اما پروسه‌های استیضاح وزرا تا زمانی که کشور از این پیچ خطرناک عبور کند از دستور کار خارج شود.

 فرض کنید همین امروز دولت آقای رییسی روی کار بود و مجلس فعلی هم مجلسی اصلاح‌طلب می‌بود، من راضی نمی‌شدم که در شرایط جنگی، هر روز وزیری استیضاح شود و برای احضار و تذکر راهی بهارستان شود.چرا که معتقدم این نوع برخوردها، دولت را متزلزل می‌کند.

 پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه رهبری همواره بر هماهنگی بین قوا تاکید کرده‌اند، از ظرفیت سران قوا استفاده شود تا اختیارات ویژه‌ای برای دولت در نظر گرفته شود. با استفاده از این اختیارات می‌توان استیضاح‌ها را برای مدتی متوقف کرد تا کشور از این شرایط بحرانی خارج شود.

