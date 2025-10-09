رسانه‌های عبری گزارش دادند، توافق آتش‌بس امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مراحل و جزئیات اجرای توافق غزه و تبادل اسرا

به گزارش تابناک، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند ظهر امروز (ساعت ۱۲ به وقت محلی) مراسم امضای رسمی توافق وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد، مرحله نخست اجرای توافق شامل آزادی اسیران صهیونیست زنده و بیش از ۲ هزار اسیر فلسطینی است.

قرار است عصر امروز نیز جلسه کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی برای تأیید اولیه توافق تشکیل شود و سپس کابینه رژیم اشغالگر در نشست رسمی خود تصویب نهایی توافق را انجام خواهد داد.

طی ۷۲ ساعت از زمان انعقاد توافق قرار است تمامی اسرای زنده صهیونیست به‌صورت یک‌جا و بدون برگزاری هیچگونه مراسمی آزاد شوند، در حالیکه تحویل اجساد به تدریج انجام می‌گیرد.

در مقابل آزادی زندانیان صهیونیست، حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد خواهند شد که در میان آنان ۲۵۰ نفر از محکومان به حبس ابد و احکام سنگین و نیز تعدادی از اسرای اهل نوار غزه حضور دارند.

این توافق نخستین گام در مسیر اجرای طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خاتمه بخشیدن به جنگ غزه و آغاز روند بازسازی در این منطقه به‌شمار می‌رود.