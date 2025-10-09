ترامپ: حملات به ایران توافق را نزدیک کرد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در شرایطی که جنبش مقاومت حماس با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که زندانیان صهیونیست نزد حماس در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) بازخواهند گشت.
با این حال، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقاماتی که در مذاکرات میانجیگری کردند گزارش داد که جنبش حماس از صبح یکشنبه زندانیان صهیونیست زنده را آزاد خواهد کرد.
ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «همین الان که ما صحبت میکنیم، اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است، خیلی چیزها برای آزادی گروگانها (زندانیان صهیونیست) در حال انجام است و ما فکر میکنیم که همه آنها روز دوشنبه بازخواهند گشت... و این شامل اجساد کشتهشدگان نیز میشود.»
رئیسجمهور آمریکا میگوید که توافق بین رژیم صهیونیستی و جنبش فلسطینی حماس منجر به «صلح در خاورمیانه» خواهد شد.
ترامپ به فاکس نیوز گفت: «این چیزی بیش از غزه است. این صلح در خاورمیانه است.»
او با بیان اینکه اسرائیل و حماس مرحله اول توافق صلح غزه را امضا کردند، مدعی شد که حملات متجاوزانه آمریکا در ماه ژوئن به تأسیسات هستهای ایران، توافق صهیونیستها و مقاومت فلسطین را نزدیکتر کرد.
دونالد ترامپ مدعی است که این تجاوزها، «یکی از دلایل توافق» بین رژیم صهیونیستی و حماس بوده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ایران اکنون توافق اسرائیل و حماس را تأیید میکند و افزود که «اگر برنامه هستهای ایران نابود نمیشد، به یک عامل بیثباتکننده در منطقه تبدیل میشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین به فاکس نیوز گفت که معتقد است ایران «بخشی از کل وضعیت صلح» در خاورمیانه خواهد بود.
او گفت: «چون شما کشوری با سلاح هستهای دارید که آشکارا خیلی دوستانه نبود... ما اکنون چیزی داریم که... در واقع من و ایران و تعدادی از افراد در مورد یک توافق صحبت کردهایم.»
ترامپ خاطرنشان کرد که آنها «مکالمات بسیار خوبی» داشتهاند.
در حالی که ترامپ گفته است یکشنبه عازم اراضی اشغالی فلسطین میشود، «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است که میتواند در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) سخنرانی کند، زیرا از تلآویو دعوتنامه دریافت کرده است.
راوید به نقل از ترامپ نوشت: «آنها میخواهند من در کنست سخنرانی کنم و اگر بخواهند، قطعاً این کار را خواهم کرد.»
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو پس از دستیابی به توافق با جنبش فلسطینی حماس برای آزادی اسرا، با ترامپ گفتوگو کرد و از او دعوت کرد تا در کنست سخنرانی کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با اشاره به تماس تلفنی خود با نتانیاهو گفت: «من همین چند وقت پیش با بیبی نتانیاهو صحبت کردم و گفتم اسرائیل نمیتواند با دنیا بجنگد، بیبی. آنها نمیتوانند با دنیا بجنگند.»
ترامپ در ادامه گفت: «غزه به مکانی بسیار امنتر تبدیل خواهد شد و به مکانی تبدیل خواهد شد که بازسازی میشود و سایر کشورهای منطقه به بازسازی آن کمک خواهند کرد زیرا ثروت عظیمی دارند و میخواهند شاهد این اتفاق باشند. تمام جهان برای دستیابی به این توافق گرد هم آمدند، از جمله کشورهایی که زمانی دشمن بودند.»
پیش از این هم دونالد ترامپ با انتشار پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «با افتخار اعلام میکنم که اسرائیل و حماس هر دو فاز اول طرح صلح ما را امضا کردهاند. این بدان معناست که همه گروگانها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به خط مورد توافق، به عنوان اولین گامها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی، عقب خواهد کشید. با همه طرفها منصفانه رفتار خواهد شد! این روز بزرگی برای جهان عرب و مسلمان، اسرائیل، همه کشورهای اطراف و ایالات متحده آمریکا است و ما از میانجیگران قطر، مصر و ترکیه که با ما برای تحقق این رویداد تاریخی و بیسابقه همکاری کردند، تشکر میکنیم. درود بر صلحآوران!»