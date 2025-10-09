En
سرنوشت تلخ مرد گنج یاب در پیچ و تاب یک خیانت

زن جوان که مدعی بود همسرش به دنبال یافتن گنج و زیرخاکی ناپدید شده است با شکایت پدر شوهر و اظهارات یکی از بستگانش به اتهام قتل بازداشت شد.
با شکایت پدرشوهر، تازه عروس دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا،حدود ۳ ماه قبل مردی میانسال با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن پسر جوانش خبر داد و گفت: «پسرم به تازگی ازدواج کرده و مدیرعامل یک شرکت است. اما چند روزی است که ناپدید شده و از او خبر ندارم، عروسم نیز مدعی است که از او خبر ندارد.»

در حالی که تحقیقات در این پرونده ادامه داشت مرد میانسال بار دیگر به پلیس مراجعه کرد و گفت: «یکی از بستگان عروسم با من تماس گرفت و راز وحشتناکی را برملا کرد. او به من گفت که عروسم کیمیا با او صحبت کرده و گفته که مرد جوانی به نام کاوه شوهرش را به قتل رسانده است. او مدعی شد کاوه هنگام قتل پسرم آرش به صورت زنده با کیمیا تماس تصویری گرفته و گفته کار را تمام کرده است.»

به دنبال اظهارات مرد میانسال، تحقیقات به دستور بازپرس شکیب‌نژاد آغاز شد. کارآگاهان پلیس ابتدا به سراغ کیمیا رفته، اما زن جوان همچنان منکر ماجرا بود و در رابطه با سرنوشت شوهرش گفت: «نمی‌خواستم این موضوع را به پدر همسرم بگویم، آرش در کار عتیقه و زیرخاکی بود. این کار را به همراه یکی از دوستانش به نام کاوه انجام می‌داد. آنها هر چند وقت یکبار، وقتی نقشه گنجی به دست می‌آوردند راهی آنجا می‌شدند و به کاوش می‌پرداختند. آخرین بار نیز به همراه کاوه خانه را ترک کرد تا زیرخاکی پیدا کنند، اما دیگر برنگشت.»

زن جوان در رابطه با اظهارات یکی از اقوامش مبنی بر قتل آرش گفت: «این‌ها همه پاپوش است. آنها به من و زندگی‌ام حسادت می‌کردند و نمی‌توانستند زندگی خوب مرا ببینند. همین مسأله نیز باعث شده تا چنین حرف‌هایی را پشت سرم بزنند و برایم پاپوش درست کنند.»

در حالی که زن جوان چنین ادعایی داشت پلیس به سراغ آرش رفت، اما مشخص شد وی نیز ناپدید شده است، اما دوربین‌های مداربسته اطراف خانه آرش نشان می‌داد که وی با چند کیسه نایلونی مشکی از خانه خارج شده است؛ بنابراین احتمال دست داشتن کاوه در این جنایت پررنگ شد. در ادامه بررسی‌ها مشخص شد کاوه مخفیانه و به صورت قاچاقی از کشور خارج شده و خود را به آلمان رسانده است. از آنجایی که مدارک و شواهد پلیسی حکایت از دست داشتن کیمیا در این جنایت داشت، به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، زن جوان بازداشت شد و مکاتبات با اینترپل برای دستگیری مرد فراری نیز به جریان افتاد. 

