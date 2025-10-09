جنگ در غزه رسما پایان یافت +بیانیه حماس

به گزارش تابناک، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «پس از مذاکرات مسئولانه و جدی میان جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم‌الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‌کند که شامل پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی و تبادل اسرا است.»

حماس در ادامه با قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، مصر و ترکیه اعلام کرده است: «از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در راستای توقف کامل جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر می‌کنیم. همچنین از کشورهای ضامن توافق و تمامی طرف‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی می‌خواهیم رژیم اشغالگر را به اجرای کامل مفاد توافق ملزم کنند و اجازه ندهند در انجام تعهدات خود تعلل ورزد.»

در پایان این بیانیه، حماس ضمن درود به مردم فلسطین در نوار غزه، قدس، کرانه باختری، اراضی ۱۹۴۸ و خارج از کشور تأکید کرده است: «مردم ما با ایستادگی و فداکاری خود نقشه‌های اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان را ناکام گذاشتند. این فداکاری‌ها بی‌ثمر نخواهد بود و ما همچنان بر عهد خود برای دستیابی به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین پایبند خواهیم ماند.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرم‌الشیخ مصر گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کرده‌اند. این به آن معناست که همه گروگان‌ها (اسرا) به‌زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل به‌عنوان اولین گام‌ها به‌سوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیروهای خود را تا خطی توافق‌شده عقب خواهد کشید. همه طرف‌ها به‌طور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: این روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا است. ما همچنین از میانجی‌گران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بی‌سابقه به وقوع بپیوندد، تشکر می‌کنیم. خوشا به حال صلح‌آفرینان!

ترامپ اعلام کرده که ممکن است در روزهای آینده به مصر سفر کند تا از مذاکرات جاری حمایت کند.

در همین حال، مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند: تمامی مفاد و مکانیزم‌های اجرایی مرحله اول توافق شامل پایان جنگ، آزادسازی گروگان‌ها، تبادل اسرا و ورود کمک‌های انسانی نهایی شده است.

این توافق در حالی اعلام می‌شود که جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۱۶۹ هزار نفر زخمی شده‌اند. در مقابل، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته و ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شده‌اند.

در همین رابطه اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که جنگ در غزه پایان یافته و آزادی اسیران ۷۲ ساعت پس از تصویب توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز از دونالد ترامپ و تیمش برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی تشکر کرده و گفته: فردا جلسه‌ کابینه برای تصویب توافق و بازگرداندن تمامی اسرای اسرائیلی برگزار می‌شود.