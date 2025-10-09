En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنگ در غزه رسما پایان یافت +بیانیه حماس

حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۱۵
| |
2594 بازدید
|
۹

جنگ در غزه رسما پایان یافت +بیانیه حماس

به گزارش تابناک، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «پس از مذاکرات مسئولانه و جدی میان جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم‌الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‌کند که شامل پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی و تبادل اسرا است.»

حماس در ادامه با قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، مصر و ترکیه اعلام کرده است: «از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در راستای توقف کامل جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر می‌کنیم. همچنین از کشورهای ضامن توافق و تمامی طرف‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی می‌خواهیم رژیم اشغالگر را به اجرای کامل مفاد توافق ملزم کنند و اجازه ندهند در انجام تعهدات خود تعلل ورزد.»

در پایان این بیانیه، حماس ضمن درود به مردم فلسطین در نوار غزه، قدس، کرانه باختری، اراضی ۱۹۴۸ و خارج از کشور تأکید کرده است: «مردم ما با ایستادگی و فداکاری خود نقشه‌های اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان را ناکام گذاشتند. این فداکاری‌ها بی‌ثمر نخواهد بود و ما همچنان بر عهد خود برای دستیابی به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین پایبند خواهیم ماند.»

 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرم‌الشیخ مصر گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کرده‌اند. این به آن معناست که همه گروگان‌ها (اسرا) به‌زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل به‌عنوان اولین گام‌ها به‌سوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیروهای خود را تا خطی توافق‌شده عقب خواهد کشید. همه طرف‌ها به‌طور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: این روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا است. ما همچنین از میانجی‌گران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بی‌سابقه به وقوع بپیوندد، تشکر می‌کنیم. خوشا به حال صلح‌آفرینان!

 ترامپ اعلام کرده که ممکن است در روزهای آینده به مصر سفر کند تا از مذاکرات جاری حمایت کند.

در همین حال، مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند: تمامی مفاد و مکانیزم‌های اجرایی مرحله اول توافق شامل پایان جنگ، آزادسازی گروگان‌ها، تبادل اسرا و ورود کمک‌های انسانی نهایی شده است.

این توافق در حالی اعلام می‌شود که جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی کشته و بیش از ۱۶۹ هزار نفر زخمی شده‌اند. در مقابل، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته و ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شده‌اند.

در همین رابطه اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که جنگ در غزه پایان یافته و آزادی اسیران ۷۲ ساعت پس از تصویب توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز از دونالد ترامپ و تیمش برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی تشکر کرده و گفته: فردا جلسه‌ کابینه برای تصویب توافق و بازگرداندن تمامی اسرای اسرائیلی برگزار می‌شود.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس غزه جنگ غزه رژیم صهیونیستی اسراییل پایان جنگ
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین واکنش نتانیاهو به توافق با حماس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
9
17
پاسخ
در حقیقت حماس پایان یافت و با طناب ترامپ و نتانیاهو به ته چاه رفت ...
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
در بیانیه حماس حتی یک تشکر هم از ایران نیست. فقط تشکر اصلی از ترامپ هست و چند کشور دیگر.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
ایران نقشی در این صلح نداشته تا حماس ازش تشکر کنه.
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
27
پاسخ
پایان جنگ خوبه
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
1
26
پاسخ
هر طرف بیانیه ایی رو میده که انگار جنگ رو اون برنده شده! غافل از اینکه جنگ برنده نداره، فقط تلفات و بدبختی داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
بذار هر دوشون فکر کنند پیروزند مهم اینه که کشتار متوقف شد!
هوشنگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
3
24
پاسخ
بیصبرانه منتظرم ببینم کیهان چطوری توجیه میکنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
8
پاسخ
انشالله که در هیچ جای دنیا حنگ نباشد و مردم با ارامش زندگی کنن چون جنگ جز ویرانی جیزی ندارد
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
8
پاسخ
واقعا؟ من هم بیانیه حماس را خواندم. از ترامپ تقدیر می‌کند. و به پایان خودش هم افتخار می‌کند.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۱۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۲ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005apT
tabnak.ir/005apT