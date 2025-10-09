احکام اعدام 5 قاتل و متجاوز اجرا شد

پیش از آنکه آفتاب روز چهارشنبه طلوع کند، 4قاتل و یک متجاوز به عنف در زندان قزل حصار پای چوبه دار رفتند و هر 5نفر به دار مجازات آویخته شدند.

‌به گزارش تابناک به نقل از همشهری، نخستین فردی که سحرگاه چهارشنبه پای چوبه دار رفت، مردی بود که ششم اسفند سال 1402با انگیزه سرقت دست به جنایت زده بود. چهره قاتل آشنا که توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده بود، به‌دست آمد و او دستگیر شد. مرد جوان در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: مقتول همسر یکی از همکارانم بود. متوجه شدم که دوستم مقدار زیادی طلا و جواهرات در خانه‌اش نگهداری می‌کند. روز حادثه به عنوان پستچی وارد خانه زن جوان شدم. طلاها را سرقت کردم اما ترسیدم که زن جوان مرا بشناسد و او را خفه کردم.

دومین قاتلی که سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت و قصاص شد، ‌مردی به نام پدرام بود که 3سال قبل با انگیزه سرقت خودروی تیگو، جان دختر مورد علاقه‌اش را گرفته بود. او در بازجویی‌ها گفت: شرایط مالی خوبی نداشتم و پس از آشنایی با دختر مورد علاقه‌ام، وسوسه سرقت ماشین‌اش به جانم افتاد. برای اجرای نقشه سرقت با او قرار گذاشتم و ناچار شدم با ضربات چاقو جانش را بگیرم و جسدش را در بیابان‌های طالقان دفن کنم.

سومین زندانی‌ای که دیروز پای چوبه دار رفت و پرونده زندگی‌اش بسته شد، مردی جوان بود که 3سال قبل همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند. ماجرا از این قرار بود که فروردین 1401، جسد خونین زنی جوان در خانه‌اش پیدا شد. مدتی بعدهمسر او در تبریز به اتهام سرقت مسلحانه بازداشت شد و به قتل همسرش اعتراف کرد.او گفت: همسرم مدام بهانه می‌گرفت. روز حادثه با هم بحثمان شد و من با اسلحه به سمتش شلیک و فرار کردم. او به قصاص محکوم شد و سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت و قصاص شد.

چهارمین قاتلی که قصاص شد، 7سال قبل زنی جوان را به‌خاطر اختلافات مالی به قتل رسانده بود. دی‌ماه 97گزارش ناپدید شدن زنی به پلیس پایتخت اعلام شد. تحقیقات آغاز تا اینکه چند روز بعد جسد سوخته این زن در بزرگراه‌ تهران- قم پیدا شد. با انجام اقدامات پلیسی، ردپای مردی به‌دست آمد و او دستگیر شد. او در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: یک واحد مسکونی داشتم که مقتول از من خریده بود. او مدام به من زنگ می‌زد که واحد را به نامش بزنم. من هم روز حادثه با مقتول درگیر شدم و او را خفه کردم.

علاوه بر 4 قاتلی که سحرگاه دیروز قصاص شدند، یک مرد متجاوز نیز پای چوبه دار رفت و به دار مجازات آویخته شد. او چند سال قبل یکی از بستگان خود را که دختری جوان بود، ربوده و به او تجاوز کرده بود. این مرد از سوی دادگاه به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شد که پرونده زندگی‌اش‌ دیروز بسته شد.