نتیجه رقابت مقدماتی جام جهانی در عربستان

تیم ملی فوتبال عربستان در نخستین بازی خود در پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ از اندونزی پذیرایی کرد و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۰۴
| |
471 بازدید
نتیجه رقابت مقدماتی جام جهانی در عربستان

به گزارش تابناک، در دومین بازی از مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا تیم ملی فوتبال عربستان از اندونزی شگفتی ساز پذیرایی کرد.

اندونزی در این بازی گل نخست را به ثمر رساند اما عربستانی ها با امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود سه گل به ثمر رساند.

در دقایق پایانی اندونزی که گل نخست خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده بود گل دوم هم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا اختلاف به حداقل برسد.

در نهایت عربستان توانست با نتیجه سه بر دو به پیروزی برسد تا در گام نخست یک پیروزی ارزشمند را کسب کند.

از نکات جالب این بازی اینکه محمد کانو بازیکن عربستان در دقیقه ۸۹ وارد زمین شد و در ۴ دقیقه دو کارت زرد دریافت کرد و از بازی اخراج شد.

عربستان مسابقه فوتبال مقدماتی جام جهانی جام جهانی 2026 خبر فوری
