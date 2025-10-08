در این گروه تیم ملی امارات هم حضور دارد که شنبه باید به مصاف عمان برود و سه شنبه هفته آینده ۲۲ مهرماه هم قطر با امارات دیدار خواهد کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال عمان، در دور اول مرحله پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ برابر قطر به تساوی بدون گل رسید. کارلوس کی‌روش سرمربی پیشین تیم ملی ایران، هدایت عمان را برعهده دارد و در مقابل هم خولن لوپتگی هم در راس کادرفنی قطر قرار دارد.

در این دیدار، نیمکت‌نشینی همزمان مونتاری و معز علی تاوان سنگینی برای قطری‌ها داشت و خلاقیت عفیف هم مقابل سیستم ۱-۴-۵ کی‌روش، کاری از پیش نبرد.

در دیگر بازی پلی‌آف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب از گروه دوم اندونزی به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت.