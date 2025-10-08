اعتراف زلاتان ابراهیموویچ درباره فرگوسن و کلوپ

به گزارش تابناک، زلاتان ابراهیموویچ، ستاره جنجالی و همیشه صادق فوتبال جهان، در گفت‌وگویی تازه از حسرت‌های دوران حرفه‌ای خود پرده برداشت. مهاجم سوئدی که زیر نظر چهره‌هایی چون کاپلو، مورینیو، گواردیولا و آنچلوتی بازی کرده، این چهار مربی را «خودِ فوتبال» توصیف کرد و گفت: «آن‌ها فوتبال را تغییر دادند.»

ابراهیموویچ در ادامه اعتراف کرد که همیشه آرزو داشته شاگرد سر الکس فرگوسن و یورگن کلوپ هم باشد؛ دو مربی‌ای که به گفته او، تأثیرشان بر فوتبال چیزی کمتر از نام‌های بزرگ دیگر ندارد. این گفته‌های زلاتان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اروپایی داشته و بسیاری آن را نشانه‌ای از احترام متقابل میان نسل‌های مختلف مربیان بزرگ فوتبال دانسته‌اند.