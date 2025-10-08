En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه سایت «تابناک» درباره جاعلان نام تابناک

سایت خبری تحلیلی تابناک به هیچ‌وجه از حق قانونی خود در این زمینه کوتاه نیامده و همچون مسئله شکایت از جعل کننده عنوان سایت تابناک برای راه‌اندازی یک کانال تلگرامی به اسم این مجموعه که به زودی در مراجع قضائی حل‌وفصل خواهد شد، به دیگر شایعه‌پردازان و پروژه بگیران آنها خواهد پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۶۱
| |
5 بازدید
بیانیه سایت «تابناک» درباره جاعلان نام تابناک

سایت خبری تحلیلی تابناک سال‌هاست که با اخذ مجوزهای رسمی و در چارچوب قوانین به انتشار اخبار و از همه مهم‌تر مبارزه و افشاگری علیه سودجویان و سوداگران در زمینه‌های مختلف و انتشار حقیقت می‌پردازد.

بدیهی است، اشخاصی سودجو و متقلب که کمترین فعالیت آنها جعل هویت این مجموعه در شبکه‌های اجتماعی بوده، از این رویه سایت خبری تحلیلی تابناک احساس خطر کرده و اقدام به انتشار اخبار دروغ و ایجاد پروژه‌هایی علیه سایت تابناک کنند.

لازم به ذکر است سایت خبری تحلیلی تابناک به هیچ‌وجه از حق قانونی خود در این زمینه کوتاه نیامده و همچون مسئله شکایت از جعل کننده عنوان سایت تابناک برای راه‌اندازی یک کانال تلگرامی به اسم این مجموعه که به زودی در مراجع قضائی حل‌وفصل خواهد شد، به دیگر شایعه‌پردازان و پروژه بگیران آنها خواهد پرداخت.

همچنین از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی درخواست رسیدگی به وضعیت این فرد معلوم الحال را دارد که بدون هیچ‌گونه سپری کردن مراحل قانونی و اخذ مجوز نسبت به انتشار اخبار در درگاه فیک (جعلی) می‌کند و تقاضا داریم تا نتیجه را به عموم مردم اعلام دهید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سایت تابناک رسانه آنلاین سایت خبری شکایت جاعلان
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005aob
tabnak.ir/005aob