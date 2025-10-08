بیانیه سایت «تابناک» درباره جاعلان نام تابناک

سایت خبری تحلیلی تابناک به هیچ‌وجه از حق قانونی خود در این زمینه کوتاه نیامده و همچون مسئله شکایت از جعل کننده عنوان سایت تابناک برای راه‌اندازی یک کانال تلگرامی به اسم این مجموعه که به زودی در مراجع قضائی حل‌وفصل خواهد شد، به دیگر شایعه‌پردازان و پروژه بگیران آنها خواهد پرداخت.

سایت خبری تحلیلی تابناک سال‌هاست که با اخذ مجوزهای رسمی و در چارچوب قوانین به انتشار اخبار و از همه مهم‌تر مبارزه و افشاگری علیه سودجویان و سوداگران در زمینه‌های مختلف و انتشار حقیقت می‌پردازد.

بدیهی است، اشخاصی سودجو و متقلب که کمترین فعالیت آنها جعل هویت این مجموعه در شبکه‌های اجتماعی بوده، از این رویه سایت خبری تحلیلی تابناک احساس خطر کرده و اقدام به انتشار اخبار دروغ و ایجاد پروژه‌هایی علیه سایت تابناک کنند.

لازم به ذکر است سایت خبری تحلیلی تابناک به هیچ‌وجه از حق قانونی خود در این زمینه کوتاه نیامده و همچون مسئله شکایت از جعل کننده عنوان سایت تابناک برای راه‌اندازی یک کانال تلگرامی به اسم این مجموعه که به زودی در مراجع قضائی حل‌وفصل خواهد شد، به دیگر شایعه‌پردازان و پروژه بگیران آنها خواهد پرداخت.

همچنین از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی درخواست رسیدگی به وضعیت این فرد معلوم الحال را دارد که بدون هیچ‌گونه سپری کردن مراحل قانونی و اخذ مجوز نسبت به انتشار اخبار در درگاه فیک (جعلی) می‌کند و تقاضا داریم تا نتیجه را به عموم مردم اعلام دهید.