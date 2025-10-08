En
تعطیلی پنجشنبه‌ها در ۲۰ استان؛ تهران چطور؟

مطابق بررسی‌ها، با تصمیم ۲۰ استاندار از این پنجشنبه و تا اطلاع ثانوی، روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود. مدیرکل بازرسی استانداری تهران هم گفت: موضوع تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در استان تهران در حال بررسی کارشناسی است و تصمیم نهایی در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.
تعطیلی پنجشنبه‌ها در ۲۰ استان قطعی شده! تهران چطور؟

افزوده شدن روز‌های شنبه یا پنجشنبه به تعطیلی آخر هفته (جمعه) سالهاست به یک چالش بدل شده و همواره انتخاب یکی از ۲ روز یاد شده مورد بحث بوده است که به نظر می‌رسد به زودی با تصمیم استانداران، تعطیلی پنجشنبه‌ها سراسری شود.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات، اکنون استانداران با اختیارات تفویض شده می‌توانند با توجه به شرایط منطقه تحت مدیریت خود، تصمیمات مهمی را اتخاذ و با موافقت وزارت کشور اجرا کنند که با تصمیم ۲۰ استاندار از این پنجشنبه و تا اطلاع ثانوی، روز‌های پنجشنبه در ۲۰ استان از جمله گلستان، مازندران، گیلان، البرز، زنجان، یزد، سمنان، قزوین، فارس، و اصفهان تعطیل خواهد بود.

البته در تابستان امسال هم روز‌های پنجشنبه در برخی استان‌ها با توجه به بحث ناترازی انرژی به ویژه برق، تعطیل شده بود که گویا این راهکار به مذاق مسئولان خوش آمده است و قصد دارند برای مدت نامعلوم و بدون مصوبه مجلس، ششمین روز هفته را تعطیل کنند؛ البته با عنوان «پاسخ به مطالبه مردم»!

چندی قبل با پایان یافتن تابستان و آغاز فصل پاییز، سخنگوی دولت از اعطای اختیار تعطیلی روز‌های پنجشنبه و تغییر ساعت کاری ادارات به استانداران خبر داد.

نزدیک به ۲۰استان کشور یکی پس از دیگری سیاست تعطیلی روز پنجشنبه را مجددا از سر گرفتند و آن را اعلام کردند که تصمیم گیری برای تعطیلی پنجشنبه در سایر استان‌ها ادامه دارد.

اظهارات استاندار اصفهان

استاندار اصفهان دیروز از اجرای طرح دورکاری ادارات در روز‌های پنج‌شنبه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ساعات کاری روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ۶:۴۵تا ۱۴:۴۵خواهد بود تا ضمن افزایش بهره‌وری، کاهش آلودگی هوا و رونق گردشگری محقق شود.

به گزارش خبرنگار ما در اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در برخی استان‌ها گفت: پیش از این برخی استان‌ها تعطیلی روز پنج‌شنبه را اجرا کردند، اما سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد این اقدام مطابق قانون نیست و باید تصمیم‌گیری در این زمینه در سطح ملی انجام شود.

وی افزود: مقرر بود موضوع در سمینار استانداران بررسی شود تا تصمیمی واحد اتخاذ شود که در نهایت این موضوع به استانداران واگذار شد.

جمالی‌نژاد در تشریح چرایی اجرای این تصمیم در اصفهان تاکید کرد: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در استان صنعتی اصفهان، به دلیل ماهیت اقتصادی و صنعتی استان، چالش‌هایی به همراه دارد. این تصمیم می‌توانست موجب اختلال در تعاملات بین‌المللی، هماهنگی با بازار‌های جهانی، افزایش حجم کاری در روز‌های دیگر و ایجاد نارضایتی در میان فعالان اقتصادی شود. با این حال، استانداری پس از بررسی همه جانبه، سلامت عمومی و حفظ محیط زیست را در اولویت قرار داد و اجرای طرح دورکاری در روز پنج‌شنبه را تصویب کرد.

بررسی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تهران

از سویی دیگر مدیرکل بازرسی استانداری تهران گفت: موضوع تعطیلی روز‌های پنج‌شنبه در استان تهران در حال بررسی کارشناسی است و تصمیم نهایی در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

هادی شرفی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بسیاری از استان‌های کشور روز پنج‌شنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند و فقط موضوع استان تهران باقی مانده است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران تاکید کرد: امیدواریم نتیجه این بررسی‌ها منجر به تصمیمی شود که در جهت تسهیل امور مردم و پاسخ به مطالبه عمومی باشد. ان‌شاءالله در هفته‌های آینده تصمیم نهایی اتخاذ و اعلام خواهد شد تا شاهد اجرای تسهیلات مناسب برای شهروندان تهرانی باشیم.

