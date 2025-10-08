En
حضور ناوهای چین در آب‌های متحدان آمریکا

چین با اعزام ناو‌های جنگی و کشتی‌های تجسسی به آبراه‌های بین جزایر ژاپن، حضور نظامی خود را در شمال اقیانوس آرام افزایش داده؛ اقدامی که رقابت با ائتلاف‌های تحت رهبری آمریکا را تشدید کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۴۹
435 بازدید

حضور ناوهای چین در آب‌های متحدان آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ چین حضور دریایی خود را در شمال اقیانوس آرام گسترش داده است؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که یکی از کشتی‌های تجسسی این کشور در حال عبور از آبراهی میان جزایر ژاپن مشاهده شد.

به گزارش هفته نامه نیوزویک، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که به نظارت و جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های دریایی چین در اطراف ژاپن ادامه خواهد داد.

چین با بیش از ۳۷۰ کشتی و زیردریایی، بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را از نظر تعداد شناور‌ها در اختیار دارد. این توان به چین اجازه می‌دهد تا با اعزام ناو‌های جنگی، از جمله دو ناو هواپیمابر، حضور نظامی خود را در منطقه گسترش دهد و با ائتلاف‌های تحت رهبری آمریکا در اقیانوس آرام رقابت کند.

 
ناو‌های چینی به‌طور منظم از آبراه‌های بین‌المللی نزدیک ژاپن عبور می‌کنند و همین امر موجب می‌شود ژاپن به‌عنوان متحد آمریکا، هواپیما‌ها و کشتی‌هایی را برای ردیابی آنها اعزام کند.

در گزارش دفاعی ژاپن برای سال ۲۰۲۵ آمده است: چین فعالیت‌های خود را در سراسر منطقه اطراف ژاپن، از جمله دریای چین شرقی، به‌ویژه اطراف جزایر سنکاکو، دریای ژاپن و اقیانوس آرام غربی، افزایش داده و فراتر از زنجیره اول جزایر به زنجیره دوم نیز گسترش یافته است.

سخنگوی وزارت دفاع چین، پیشتر گفته بود: ژاپن به‌طور مداوم عملیات کشتی‌ها و هواپیما‌های چینی را ردیابی، نظارت و مزاحمت ایجاد کرده که این اقدامات امنیت شناور‌ها و هواپیما‌های چینی را به خطر انداخته و می‌تواند به‌راحتی منجر به بروز حوادث دریایی یا هوایی شود.

ناو چین شمال اقیانوس آرام نیروی دریایی کشتی زیردریایی جزایر ژاپن
