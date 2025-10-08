En
راز رفاه بانکی؛ وام ۱.۵ میلیاردی با اقساط ۲ میلیونی

فیش حقوقی منتشر شده از یک کارمند بانک نشان می‌دهد که این فرد از بانک محل خدمتش ۱۲ وام گرفته که فقط زمان بازپرداخت یکی از آن‌ها ۶۲ سال است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصویر فیش حقوقی کارمند بانکی در ایلام به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این فرد وامی ۱.۵ میلیارد تومانی از بانک گرفته که اقساط آن فقط ۲ میلیون تومان است. یعنی اگر این فرد بخواهد اصل این وام را بدون سود بازگرداند ۶۲ سال طول می‌کشد. تعداد وام‌هایی که این فرد از بانک گرفته ۱۲ مورد است که انواع وام مسکن، خودرو و کالای اقساطی را شامل می‌شود.

پیش از این رئیس اسبق بانک مرکزی عبدالناصر همتی در واکنش به اعتراضات مردم به وام کارکنان بانک‌ها گفته بود که «کارمندان زحمتکش بانک حق و حقوقی دارند» بالاخره ۶ صبح، در برف و سرما و تعطیلی سرکار می‌روند. به گفته همتی وضعیت کارمندان بانک هم خوب نیست، چون با وجود تورم ۴۰ درصدی طی چند سال، حقوق آنها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰ درصد ۲۰ درصد رشده کرده است. فیش حقوقی این کارمند بانک نشان می‌دهد که او بیش از ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا از بانک می‌گیرد.

فیش حقوقی کارمند بانک اقساط وام وام بدون سود وام مسکن
