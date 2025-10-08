En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد

بعضی از مشتریان سایپا که سه سال پیش برای خرید شاهین سانروف‌دار ثبت‌نام کرده‌اند هنوز امیدوارند که این خودرو را دریافت کنند اما مدیر ارتباطات این شرکت می‌گوید «تحویل شاهین سانروف‌دار فعلاً ممکن نیست».
کد خبر: ۱۳۳۳۱۴۲
| |
507 بازدید

بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرارتباطات شرکت سایپا رضا حسینی امروز چهارشنبه ۱۶ مهر گفت که قطعه سانروف شاهین وارداتی است و در تأمین آن با مشکل مواجه هستیم همچنین «زمان رفع این مشکل هم مشخص نیست.» خودروی شاهین محصولی ملی و تولید داخل است که حدود ۴هزار دلار ارزبری دارد.

۴۳۲ هزار نفر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای خرید خودرو شاهین سانروف‌دار، اتوماتیک و دنده‌ای از طریق سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند، قرار بود همه خودرو‌ها تا اسفند ۱۴۰۳ تحویل داده شوند.

اما حالا مدیر ارتباطات شرکت سایپا می‌گوید «نمی‌توانیم شاهین سانروف‌دار تولید کنیم». مشتریان برای دریافت سریع‌تر خودرو در صورت تمایل می‌توانند ثبت‌نام خود را از شاهین سانروف‌دار به شاهین بدون سانروف تغییر دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سایپا سانروف دار خودرو اتوماتیک محصول ملی
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیست خودروهای اتوماتیک زیر ۵۰۰ میلیون
مشخصات فنی رنو مگان برقی + عکس
اشتباهات رایج رانندگان خودروهای اتوماتیک
مهلت ۱۰ روزه مجلس به سایپا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005aoI
tabnak.ir/005aoI