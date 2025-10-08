به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران چالوس اظهار کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی مسافران محور کندوان ساعت ۱۶ امروز از مرزن‌آباد مسدود می‌شود. وی افزود: پس از تخلیه بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب، از حدود ساعت ۱۸ ازجنوب به شمال یک‌طرفه می‌شود و تا زمان عادی شدن شرایط تردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. عبادی با اشاره به حجم بالای ترافیک در محور‌های مواصلاتی مازندران، از رانندگان خواست زمان سفر خود را به ساعات خلوت‌تر موکول کرده و در طول مسیر صبر و حوصله را رعایت کنند. رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: رانندگان از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده، سرعت و سبقت غیرمجاز و ورود به باند مقابل خودداری کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مطلع شوند.