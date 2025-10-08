En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قانون جدید در فوتبال

فیفا در جام جهانی زیر ۲۰ سال شیلی از سیستم تازه‌ای رونمایی کرده که به مربیان اجازه می‌دهد مانند تنیس و کشتی، داور را به چالش بکشند.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳۱
| |
3 بازدید

قانون جدید در فوتبال

به گزارش تابناک؛ فیفا در جام جهانی زیر ۲۰ سال در شیلی، از سیستم تازه‌ای به نام بازبینی ویدئویی فوتبال (FVS) رونمایی کرده؛ روشی ساده‌تر و ارزان‌تر از VAR که به مربیان اجازه می‌دهد در هر بازی دو بار تصمیم داور را به چالش بکشند. این قانون در مسابقات کشتی با اعتراض مربی و پرتاب شی به داخل تشک بازی متوقف می‌شود، اما در فوتبال کارت جایگزین شی شده است. در این سیستم آزمایشی، مربیان با بالابردن کارت‌های آبی یا بنفش درخواست بازبینی می‌کنند. تصاویر، نه از دوربین‌های مخصوص VAR بلکه از پخش تلویزیونی رسمی بررسی می‌شوند. فیفا می‌گوید هدف از اجرای FVS «دموکراتیک کردن فوتبال» است؛ یعنی فراهم‌کردن امکان استفاده از فناوری داوری برای مسابقاتی که توان مالی زیرساخت‌های پرهزینه VAR را ندارند.

از آغاز مرحله گروهی، FVS در بیش از دوازده بازی به‌کاررفته و چند نتیجه سرنوشت‌ساز را تغییر داده است. در دیدار نروژ و نیجریه، داور آمریکایی پس از بازبینی، پنالتی نادیده گرفته‌شده به سود نروژ را اعلام کرد و آن گل سه امتیاز را برای اروپایی‌ها به ارمغان آورد. در بازی آرژانتین و استرالیا، این فناوری گل تساوی استرالیا را مردود کرد و در دیدار مکزیک و اسپانیا، مربی مکزیکی با استفاده از کارت بازبینی موفق شد پنالتی اشتباه به ضرر تیمش را لغو کند. در مسابقه پاراگوئه و کره‌جنوبی نیز، پس از مرور تصاویر، بازیکن پاراگوئه انسو گونسالس به دلیل ضربه به مهاجم حریف از زمین اخراج شد.

در FVS، داور می‌تواند تنها در چهار موقعیت از بازبینی استفاده کند:۱. تأیید یا رد گل۲. اعلام یا لغو پنالتی۳. خطای منجر به کارت قرمز مستقیم۴. بررسی نمایش اشتباه کارت به بازیکن خطاکارهر مربی فقط دو بار در هر مسابقه حق استفاده از کارت‌های خود را دارد و اگر اعتراضش درست باشد، کارت حفظ می‌شود.

با وجود استقبال برخی مربیان، همه از این نوآوری راضی نیستند. نیکولاس کوردووا، سرمربی شیلی، پس از شکست ۲ بر ۰ برابر ژاپن گفت: «این ابزار خوبی است، چون جلوی توقف‌های مکرر بازی را می‌گیرد.» اما بسیاری از هواداران از طولانی‌شدن زمان بازی‌ها انتقاد کرده‌اند. یکی از هواداران برزیلی گفت: «در بازی با مراکش، ده دقیقه وقت اضافه گرفتند فقط برای بازبینی صحنه‌هایی که حتی خطا هم نبود!» در مقابل، محمد واحبی، سرمربی مراکش، نگاه متفاوتی دارد: «وقتی دو کارت دارم، چرا استفاده نکنم؟ حتی اگر مطمئن نباشم خطایی رخ‌داده، ارزش امتحان‌کردن را دارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
فیفا بازبینی ویدئویی مسابقات کشتی کارت VAR
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مزایای استفاده از هوش مصنوعی در مسابقات جهانی کشتی
شکایت ریکاردو آلوز از سازمان لیگ فوتبال ایران به فیفا
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
نوری: بیانیه بازی در نتایج مسابقات تاثیر دارد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ao7
tabnak.ir/005ao7