قانون جدید در فوتبال

فیفا در جام جهانی زیر ۲۰ سال شیلی از سیستم تازه‌ای رونمایی کرده که به مربیان اجازه می‌دهد مانند تنیس و کشتی، داور را به چالش بکشند.

به گزارش تابناک؛ فیفا در جام جهانی زیر ۲۰ سال در شیلی، از سیستم تازه‌ای به نام بازبینی ویدئویی فوتبال (FVS) رونمایی کرده؛ روشی ساده‌تر و ارزان‌تر از VAR که به مربیان اجازه می‌دهد در هر بازی دو بار تصمیم داور را به چالش بکشند. این قانون در مسابقات کشتی با اعتراض مربی و پرتاب شی به داخل تشک بازی متوقف می‌شود، اما در فوتبال کارت جایگزین شی شده است. در این سیستم آزمایشی، مربیان با بالابردن کارت‌های آبی یا بنفش درخواست بازبینی می‌کنند. تصاویر، نه از دوربین‌های مخصوص VAR بلکه از پخش تلویزیونی رسمی بررسی می‌شوند. فیفا می‌گوید هدف از اجرای FVS «دموکراتیک کردن فوتبال» است؛ یعنی فراهم‌کردن امکان استفاده از فناوری داوری برای مسابقاتی که توان مالی زیرساخت‌های پرهزینه VAR را ندارند.

از آغاز مرحله گروهی، FVS در بیش از دوازده بازی به‌کاررفته و چند نتیجه سرنوشت‌ساز را تغییر داده است. در دیدار نروژ و نیجریه، داور آمریکایی پس از بازبینی، پنالتی نادیده گرفته‌شده به سود نروژ را اعلام کرد و آن گل سه امتیاز را برای اروپایی‌ها به ارمغان آورد. در بازی آرژانتین و استرالیا، این فناوری گل تساوی استرالیا را مردود کرد و در دیدار مکزیک و اسپانیا، مربی مکزیکی با استفاده از کارت بازبینی موفق شد پنالتی اشتباه به ضرر تیمش را لغو کند. در مسابقه پاراگوئه و کره‌جنوبی نیز، پس از مرور تصاویر، بازیکن پاراگوئه انسو گونسالس به دلیل ضربه به مهاجم حریف از زمین اخراج شد.

در FVS، داور می‌تواند تنها در چهار موقعیت از بازبینی استفاده کند:۱. تأیید یا رد گل۲. اعلام یا لغو پنالتی۳. خطای منجر به کارت قرمز مستقیم۴. بررسی نمایش اشتباه کارت به بازیکن خطاکارهر مربی فقط دو بار در هر مسابقه حق استفاده از کارت‌های خود را دارد و اگر اعتراضش درست باشد، کارت حفظ می‌شود.

با وجود استقبال برخی مربیان، همه از این نوآوری راضی نیستند. نیکولاس کوردووا، سرمربی شیلی، پس از شکست ۲ بر ۰ برابر ژاپن گفت: «این ابزار خوبی است، چون جلوی توقف‌های مکرر بازی را می‌گیرد.» اما بسیاری از هواداران از طولانی‌شدن زمان بازی‌ها انتقاد کرده‌اند. یکی از هواداران برزیلی گفت: «در بازی با مراکش، ده دقیقه وقت اضافه گرفتند فقط برای بازبینی صحنه‌هایی که حتی خطا هم نبود!» در مقابل، محمد واحبی، سرمربی مراکش، نگاه متفاوتی دارد: «وقتی دو کارت دارم، چرا استفاده نکنم؟ حتی اگر مطمئن نباشم خطایی رخ‌داده، ارزش امتحان‌کردن را دارد.»