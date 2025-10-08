En
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور مشخص شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ تا اوایل هفته آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۲۸
| |
4 بازدید

به گزارش تانباک به نقل از ایسنا؛ دکتر علیرضا کریمیان، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از دانشگاه‌ها ذیربط روز گذشته دریافت شده است، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ پذیرفته شدگان بر اساس تاریخ زمانی اعلام شده برای ثبت نام به دانشگاه‌ها مراجعه کنند.

نمره‌کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، روز ۲۴ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org منتشر شد.

متقاضیان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه یادشده، نمره کل و نمرات خام خود را مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

برچسب ها
نتایج نهایی کنکور آزمون سراسری اعلام نتایج نوبت دوم
