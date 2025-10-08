En
پرسپولیس تعیین‌کننده ورزشگاه دربی ۱۰۶

رئیس سازمان لیگ اعلام کرد که انتخاب ورزشگاه از سوی پرسپولیس به عنوان میزبان دیدار رفت با استقلال در انتخاب ورزشگاه میزبان دربی تعیین کننده است.
به گزارش تابناک، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ در خصوص وضعیت ورزشگاه تختی اظهار داشت: چمن این ورزشگاه در هفته‌های اخیر مشکل پیدا کرده است. ما نیز قبول داریم این چمن مناسب برگزاری رقابت‌های لیگ برتر نیست. ورزشگاه تختی یک خرابه بود و در ۲ سال اخیر هزینه‌های زیادی شد تا مرمت و بازسازی شود و به این شرایط رسیده است. این ورزشگاه استاندارد‌های لازم را دارد، اما چمن آن مشکل دارد. اگر این ورزشگاه به چرخه مسابقات بیاید برای تهران ایده‌آل است.

وی در خصوص محل برگزاری دربی پایتخت گفت: تعیین کننده شرایط برگزاری دربی شورای تامین است که البته درخواست تیم میزبان نیز مهم است که کجا را معرفی می‌کند. ۲ سال پیش من درخواست برگزاری ۹۰ به ۱۰ در دربی را دادم و باید اجرا شود، اما تایید نشد.

رئیس سازمان در خصوص ثبت قرارداد تیم‌های لیگ برتری و حواشی رخ داده عنوان کرد: در سازمان لیگ قرارداد‌هایی که ثبت کردیم یک ریال هم بالاتر از سقف نبود و سازمان‌های نظارتی نیز آنها را تایید کردند.

پرسپولیس استقلال میزبان ورزشگاه تختی دربی سازمان لیگ
