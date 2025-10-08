En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا دستیار ایتالیایی قلعه‌نویی به ایران نیامد؟

در آستانه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه، غیبت آنتونیو مانیکونه، دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی، در اردوی تیم ملی با ماجرای شخصی گره خورد؛ او به دلیل عمل جراحی فرزندش در ایتالیا حاضر به همراهی تیم در تمرینات نبود و قرار است مستقیماً به ولگوگراد بپیوندد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۱۷
| |
617 بازدید

چرا دستیار ایتالیایی قلعه‌نویی به ایران نیامد؟

به گزارش تابناک، در حالی که تیم ملی راهی روسیه شد، اما آنتونیو مانیکونه در این سفر حاضر نبود که علت غیبت دستیار ایتالیایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تیم ملی و تمرینات مشخص شد.

مانیکونه دستیار امیر قلعه‌نویی در کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران، از زمان شروع اردو در تمرینات حضور نداشته که تسنیم در این خصوص نوشته او درگیر مشکل درمان فرزندش است.

در حالی که گفته شده مانیکونه که مدیرفنی تیم امید نیز است همراه این تیم در اردوی اصفهان حضور دارد، اما این مربی ایتالیایی به دلیل عمل جراحی فرزندش در ایتالیا به سر می‌برد و قرار است مستقیم به روسیه برود تا به اردوی تیم ملی اضافه شود.

تیم کشورمان جمعه هفته جاری از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه ولگوگراد به مصاف روسیه می‌رود. شاگردان قلعه‌نویی ۲۲ مهر ماه در شهر دبی برابر تانزانیا صف آرایی خواهند کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آنتونیو مانیکونه دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی مدیر فنی تیم امید تیم‌ملی فوتبال ایران
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر امیر قلعه‌نویی به امارات با دو هدف
عکس: تمرین تیم ملی فوتبال
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
ترکیب تیم امید ایران برابر امارات مشخص شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ant
tabnak.ir/005ant