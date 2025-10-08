در آستانه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه، غیبت آنتونیو مانیکونه، دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی، در اردوی تیم ملی با ماجرای شخصی گره خورد؛ او به دلیل عمل جراحی فرزندش در ایتالیا حاضر به همراهی تیم در تمرینات نبود و قرار است مستقیماً به ولگوگراد بپیوندد.

به گزارش تابناک، در حالی که تیم ملی راهی روسیه شد، اما آنتونیو مانیکونه در این سفر حاضر نبود که علت غیبت دستیار ایتالیایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تیم ملی و تمرینات مشخص شد.

مانیکونه دستیار امیر قلعه‌نویی در کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران، از زمان شروع اردو در تمرینات حضور نداشته که تسنیم در این خصوص نوشته او درگیر مشکل درمان فرزندش است.

در حالی که گفته شده مانیکونه که مدیرفنی تیم امید نیز است همراه این تیم در اردوی اصفهان حضور دارد، اما این مربی ایتالیایی به دلیل عمل جراحی فرزندش در ایتالیا به سر می‌برد و قرار است مستقیم به روسیه برود تا به اردوی تیم ملی اضافه شود.

تیم کشورمان جمعه هفته جاری از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه ولگوگراد به مصاف روسیه می‌رود. شاگردان قلعه‌نویی ۲۲ مهر ماه در شهر دبی برابر تانزانیا صف آرایی خواهند کرد.