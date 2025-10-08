پارکینگ فرودگاه مهرآباد سال ۱۳۴۶

پارکینگ فرودگاه مهرآباد که از سال ۱۳۴۶ خورشیدی آغاز به کار کرده، همچنان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پررفت‌وآمدترین مراکز توقف خودرو در پایتخت فعالیت می‌کند.