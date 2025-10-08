۱۶/مهر/۱۴۰۴
Wednesday 08 October 2025
۱۴:۰۸
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
اجتماعی
اجتماعی
پارکینگ فرودگاه مهرآباد سال ۱۳۴۶
پارکینگ فرودگاه مهرآباد که از سال ۱۳۴۶ خورشیدی آغاز به کار کرده، همچنان بهعنوان یکی از قدیمیترین و پررفتوآمدترین مراکز توقف خودرو در پایتخت فعالیت میکند.
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قارهای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانیها را تکان داد!
مطالب مرتبط
هتل متروپل رشت دهه ۱۲۹۰ خورشیدی
عکس: محمدرضا پهلوی در مجمع عمومی سازمان ملل
تصویری از پارک شهر تهران در دهه چهل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
5
پاسخ
چقدر زیبا بوده است
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تیم ملی فوتبال عازم روسیه شد+عکس
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
کاهش دمای تهران از شنبه
پیمانی فراتر از الگوی امنیتی؛ عربستان و پاکستان باید تولید مشترک پهپاد داشته باشند
انفجار شدید غرب غزه را لرزاند
حتی امیرحسین قیاسی هم عمل زیبایی کرد!
دو سناریوی پیشروی وحید هاشمیان با اخراج اوسمار ویرا؛ پرواز یا سقوط هلیکوپترِ پرسپولیس؟
کِرک، قبل ترورش منتقد اسرائیل شده بود
فرمانداری کالیفرنیا: افسار ترامپ در دست یهودیان!
مرگ یک راننده بر اثر سقوط ناگهانی بیل مکانیکی
پارکینگ فرودگاه مهرآباد سال ۱۳۴۶
ماجرای عجیب دزدی که از دفتررهبری استفتاء کرد
تغییر اساسی در حقالزحمه مشاوران املاک
مهاجرانی: دیپلماسی جدید دولت با همسایگان اعلام میشود
قیمت سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنینژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور میرود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیشبینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
(۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
(۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
(۹۸ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال میشود؟
(۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
(۹۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
(۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشکهای ایران + زیرنویس
(۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنجهایی که وارد نشد
(۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
(۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟
(۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند
(۶۰ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
(۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهکبندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
(۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
(۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشههای اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست?
(۵۲ نظر)
