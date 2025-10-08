En
پیام مسی و منیر الحدادی برای ستاره سابق بارسا

اعلام بازنشستگی غیرمنتظره جوردی آلبا، باعث شد موج پیام‎ها از سوی همبازیان سابق و فعلی او منتشر شود.
پیام مسی و منیر الحدادی برای ستاره سابق بارسا

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال و منیر الحدادی ستاره این فصل تیم استقلال جزو چهره‌هایی بودند که به خداحافظی آلبا واکنش نشان دادند.

به گزارش تابناک، آلبا ۳۶ ساله روز سه‌شنبه به‌طور غافلگیرکننده‌ای اعلام کرد که قصد دارد در پایان فصل ۲۰۲۵ ام ال اس، بازنشسته شود، با اینکه در ماه می قرارداد جدیدی با اینتر میامی امضا کرده بود که تا سال ۲۰۲۷ او را در این تیم نگه می‌داشت.

در این شرایط لیونل مسی، یکی از قدیمی‌ترین هم‌بازی‌های آلبا، با پیامی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت:«ممنونم جوردی. دلم خیلی برایت تنگ خواهد شد. بعد از این همه سال با هم بودن، عجیب خواهد بود وقتی به سمت چپم نگاه کنم و تو را نبینم. واقعا دیوانه‌کننده است که در این سال‌ها چقدر پاس گل دادی… حالا چه کسی به من پاس می‌دهد؟»

مسی و آلبا نخستین بار در فصل ۱۳–۲۰۱۲ با هم بازی کردند. پس از قهرمانی در یورو با تیم ملی اسپانیا، آلبا به بارسلونا پیوست و یک همکاری افسانه‌ای شکل گرفت. این زوج با هم پنج عنوان لالیگا، پنج جام کوپا دل ری، سه سوپرجام اسپانیا، لیگ قهرمانان ۱۵–۲۰۱۴ و جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۵ را به دست آوردند.

پس از انتقال به میامی در سال ۲۰۲۳، این همکاری دوباره شکل گرفت و آن‌ها قهرمانی لیگ کاپ ۲۰۲۳ را در کنار هم جشن گرفتند. حالا هدف مسی این خواهد بود که دوران حرفه‌ای آلبا، با یک نقطه پایانی باشکوه، یعنی قهرمانی در ام ال اس کاپ، به پایان برسد.

نکته جالب اینکه منیر الحدادی بازیکن فعلی استقلال که سابقه بازی در کنار آلبا در بارسلونا را دارد هم در واکنش به انتشار این خبر زیر پست جوردی نوشت: «اسطوره ممنون بابت چیزایی که به من یاد دادی.»

پیام مسی و منیر الحدادی برای ستاره سابق بارسا

لیونل مسی منیر الحدادی جوردی آلبا بارسا
