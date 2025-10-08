مذاکرات آتش بس در غزه بر اساس طرح ۲۰ ماده ای ترامپ روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. پیش تر نیز برخی منابع خبری اعلام کرده بودند، احتمال دارد این مذاکرات تا روز جمعه نهایی شود.

یک منبع مصری با مثبت برشمردن فضای مذاکرات شرم الشیخ اعلام کرد: اگر موانعی بوجود نیاید، توافق اولیه طرح صلح ترامپ درمورد نوار غزه تا روز جمعه از سوی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد شد؛ اما اگر موانعی ایجاد شود که فضای مثبت کنونی را بر هم بزند، مذاکرات برای چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک منبع مصری مطلع روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: می توان گفت که درمورد دستور کار تبادل اسرا توافق شده است و اکنون توافق در مورد نقشه خروج اسرائیلی ها از شهر غزه، خان یونس و دیر البلح درحال انجام است تا بعد از آن خروج از مناطق دیگر نیز مورد توافق قرار گیرد.

این منبع خاطرنشان کرد: حماس فشار می‌آورد که در پرونده اسرا با آزاد کردن رهبران نخبه و افراد سرشناس مانند عبدالله البرغوثی، مروان البرغوثی و حسن سلامه دستاوردهای داخلی را محقق کند؛ البته در سایه فشارهای مکرر ترامپ در خصوص مذاکرات و نتایج آن، زود است که بگوییم درخواست های حماس درمورد این امور محقق می شود. به هر حال توافق اولیه روز پنجشنیه یا جمعه انجام خواهد شد و دونالد ترامپ آن را اعلام خواهد کرد و اگر موانعی پیش نیاید احتمال نهایی شدن توافق تا روز جمعه وجود دارد.

این منبع پیش بینی می‌کند که مرحله اول توافق ظرف حداکثر یک هفته انجام شود و احتمال دارد که روز جمعه یا قبل از آن اعلام شود. او همچنین معتقد است که مراحل بعدی که به مسائل پیچیده‌تری مانند خلع سلاح‌ حماس می‌پردازد، که احتمالاً شاهد افزایش فشار و تلاش آمریکا برای دستیابی به توافق و یا راه حل های حد وسط خواهد بود.

صبح امروز شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل اعلام کرد که «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر» فرستادگان ترامپ در سایه وجود نشانه‌هایی از «پیشرفت قابل توجه» در مذاکرات جهت پایان دادن به جنگ غزه، وارد شهر ساحلی شرم‌الشیخ مصر شدند تا به این مذاکرات بپیوندند.

خبرنگار پایگاه آمریکایی «اکسیوس» پیشتر گزارش داده بود که ویتکاف و کوشنر واشنگتن را به مقصد شرم‌الشیخ ترک کرده‌اند و «بدون دستیابی به توافقی که شامل آزادی «اسیران صهیونیست» و آتش‌بس باشد، مصر را ترک نخواهند کرد». این در حالی است که مقامات آمریکایی خوش‌بین هستند که ممکن است این هفته توافقی حاصل شود.

این پایگاه به نقل از دو منبع آگاه خود نوشت که مذاکرات صبح چهارشنبه با ورود ویتکاف و کوشنر به شرم‌الشیخ در مصر، وارد مرحله دیگری می‌شود.

مذاکرات آتش بس در غزه بر اساس طرح ۲۰ ماده ای ترامپ روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. پیش تر نیز برخی منابع خبری اعلام کرده بودند، احتمال دارد این مذاکرات تا روز جمعه نهایی شود.