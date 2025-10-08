عکس: آزادی فعالان ناوگان غزه پس از اخراج

گرتا تونبرگ، فعال شناخته‌شده محیط‌زیست از سوئد، پس از بازداشت کوتاه‌مدت توسط نیروهای اسرائیلی آزاد شد. تونبرگ که در جریان تلاش برای بازدید از مناطق آسیب‌دیده در غزه بازداشت شده بود، پس از آزادی بار دیگر توجه جهانیان را به بحران انسانی در این منطقه جلب کرد. او با تأکید بر اینکه سکوت در برابر رنج غیرنظامیان فلسطینی خیانت به عدالت انسانی است، از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا اقدام فوری برای پایان خشونت‌ها و محاصره غزه انجام دهند. فعال سوئدی اعلام کرد که آزادی او تنها یک آغاز است و پیامش برای دفاع از مردم محاصره‌شده ادامه خواهد داشت.