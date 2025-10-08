En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۰۷۴
بازدید: ۱۲۶۵
نظرات: ۱

عکس: آزادی فعالان ناوگان غزه پس از اخراج

گرتا تونبرگ، فعال شناخته‌شده محیط‌زیست از سوئد، پس از بازداشت کوتاه‌مدت توسط نیروهای اسرائیلی آزاد شد. تونبرگ که در جریان تلاش برای بازدید از مناطق آسیب‌دیده در غزه بازداشت شده بود، پس از آزادی بار دیگر توجه جهانیان را به بحران انسانی در این منطقه جلب کرد. او با تأکید بر اینکه سکوت در برابر رنج غیرنظامیان فلسطینی خیانت به عدالت انسانی است، از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا اقدام فوری برای پایان خشونت‌ها و محاصره غزه انجام دهند. فعال سوئدی اعلام کرد که آزادی او تنها یک آغاز است و پیامش برای دفاع از مردم محاصره‌شده ادامه خواهد داشت.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل ناوگان صمود غزه رژیم صهیونیستی آزادی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۹
درود به شرفتون که بعضیها ندارن و مرگ بر اسرائیل
پاسخ
0
0