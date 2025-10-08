قربانی ساعت ۴ میلیاردی زنده ماند

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ چند روز قبل در یکی از خیابانهای تهران چند مرد نقابدار به سبک فیلمهای هالیوودی به پسری جوان حمله کردند و با چاقو به جان او افتادند. سپس پیکرنیمه جانش را درون صندوق عقب ماشین قرار داده و ساعتی بعد او را در پارک چیتگر رها کردند. مهاجمان تصور میکردند که قربانیشان جان باخته، اما او زنده بود و رهگذری پیکر وی را پیدا کرد و برای درمان به بیمارستان انتقال داد.
پسر جوان حدود یک ماه در کما بود و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد تا اینکه به زندگی برگشت و به هوش آمد. او نزد ماموران پلیس پشت پرده این گروگانگیری بی رحمانه را فاش کرد و مدعی شد که ماجرا زیر سر یکی از دوستان صمیمیاش به نام شایان است.
شاکی توضیح داد: من یک ساعت عتیقه و لوکس داشتم که عقربه هایش از طلا بود. حدود ۴ میلیارد تومان ارزش داشت و دوست صمیمیام به نام شایان قرار بود آن را بفروشد و پولش را به حسابم واریز کند. او ساعت را فروخت، اما پولم را نمیداد. تا اینکه روز حادثه در خیابان هدف حمله چند مرد ناشناس قرار گرفتم. آنها با قمه و چاقو به جانم افتادند و مرا تا یک قدمی مرگ بردند. زمانی که داشتند مرا در پارک رها میکردند، صدای یکی از آنها را شنیدم که گفت به خاطر یک ساعت، قاتل شدیم. آنجا بود که فهمیدم ماجرا زیر سر دوستم شایان است.
به دستور قاضی محسن اختیاری بازپرس جنایی تهران، تحقیقات ادامه یافت و هر سه مهاجم دسگیر شدند. آنها درتمام این مدت تصور میکردند که شاکی به قتل رسیده است. یکی از مهاجمان گفت: شایان به ما دستور گروگانگیری داد و ما هم به خاطر رفاقت قبول کردیم. به ما گفت که با شاکی بر سر یک ساعت قدیمی اختلاف دارد و خواست او را از سر راهش بردایم. ما هم نقشه را اجرا میکردیم و فکر میکردیم که او جان باخته است. تا اینکه بعد از دستگیری، متوجه شدیم او زنده مانده است.
تحقیقات در این پرونده برای دستگیری شایان ادامه دارد.