پیگیری حقوقی ایران برای لغو رای دادگاه انگلیسی

در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تأیید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت در لندن، شرکت نفت اعلام کرد پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی برای لغو این حکم ادامه دارد.
پیگیری حقوقی ایران برای لغو رای دادگاه انگلیسی

به گزارش تابناک؛ شرکت ملی نفت ایران در خصوص رای دادگاه کرسنت اطلاعیه ای را صادر کرد که متن اطلاعیه به شرح زیر است: «به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام‌شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیراً دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علی‌رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌ربط متأسفانه به‌دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسی‌کننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی‌السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره برده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»

پیگیری حقوقی ایران برای لغو رای دادگاه انگلیسی

