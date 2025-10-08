انتقاد مدیر پیشین شبکه ۳ از مدیران صداوسیما

به گزارش تابناک علیاصغر پورمحمدی مدیر سابق شبکه سوم سیما در روزنامه ایران نوشت: در کشور ما سرمایههای ارزشمندی در حوزه رسانه و هنرهای هفتگانه وجود دارد. در سینما، تئاتر، تلویزیون، ورزش، هنرهای تجسمی، شعر و موسیقی، ایران عزیز ما دارای سرمایههای بسیار گرانبهایی است که شاید داشتن آنها برای برخی کشورها آرزویی دستنیافتنی باشد. با این حال، در شرایط کنونی از این سرمایههای ارزشمند بهدرستی استفاده نمیکنیم و این نکته جای تأمل دارد.
افرادی نظیر عادل فردوسیپور، مهران مدیری، رامبد جوان، سروش صحت و رضا جاودانی از چهرههای خوب و ارزشمندی هستند که به عنوان چهرههای شاخص رسانه ملی شناخته میشوند. تکتک این افراد در همین سیستم پرورش یافتهاند و از برنامهسازان برجسته رسانه ما به شمار میآیند. هر یک از آنها پایگاه اجتماعی قابل توجهی نزد افکار عمومی دارند و محبوبیتشان نزد مردم اتفاقی نیست. طبیعتاً هیچ رسانهای در مقطع کنونی به سادگی از کنار نام آنها عبور نمیکند.
بر این اساس، به اعتقاد من وظیفه رسانه ملی و مدیران ارشد آن است که برای بالا بردن میزان کیفیت و رضایتمندی مردم و مخاطبان میلیونی خود، به سراغ این چهرهها بروند تا از استعدادشان در جهت بهبود و ارتقای کیفیت برنامهها استفاده شود. رسالت مدیران رسانه ملی، حفاظت و صیانت از این سرمایهها و داشتههای ارزشمند است و طبیعتاً اگر حمایت و پشتیبانی خوبی از آنها انجام دهیم، میتوانیم شاهد ارتقای سطح کیفی برنامههای مختلف رسانه ملی در حوزههای گوناگون باشیم.
البته هر سازمان رسانهای و هر تشکیلات فنی، ضوابط و قوانینی دارد که کسانی که قصد فعالیت در آن رسانه را دارند، باید به اصول و چهارچوبهای اخلاقی آن پایبند باشند. تردیدی ندارم که چهرههای شناختهشده عرصه هنر، سینما، تلویزیون و ورزش به کشور و مقررات آن پایبندی کامل دارند و میتوانند در این عرصه مهم خدمترسانی کنند.
انشاءالله با رویکردهای جدید مدیریتی و تغییر در روشهای مدیریت و اصلاح ساختار اهداف، مدیران رسانه ملی به سمتی بروند که نفراتی را که از رسانه ملی دور ماندهاند، دوباره دعوت به همکاری کنند؛ زیرا جامعه ما برای افزایش مخاطبان رسانه ملی نیازمند حضور این افراد است. در غیر این صورت، شاهد فعالیت جداگانه این چهرهها در فضاها و بسترهای دیگر بهجز رسانه ملی خواهیم بود.
تحول بزرگ در رسانه ملی، نیاز ضروری جامعه ماست. رسانه ملی و مدیران ارشد آن باید برای بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مخاطبان انبوهشان، به سمت دعوت از چهرهها و سرمایههای انسانی خود حرکت کنند. برای افزایش سطح رضایتمندی، نیاز به تغییر در نگرش مدیریتی داریم. امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر رقم بخورد تا با طرحهای ایدهآل و برنامههای مفرح، دوباره شاهد نقشآفرینی رسانه ملی و تلویزیون در جامعه باشیم.