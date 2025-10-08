راز قتل پدر ثروتمند به دست پسر دورگه

پسری دورگه ایرانی-پرتغالی که در کودکی قربانی تجاوز شده اعتراف کرد پدرش را کشته، چون خواهرش را آزار داده بود. این ادعا از سوی وکیل اولیای دم رد شد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، سال قبل همسایههای مردی در شمال شهر به پلیس گزارش دادند از خانه مردی میانسال بوی تعفن میآید. وقتی ماموران در محل حاضر شدند و قفل در را شکستند با جسد در حال تجزیه مرد میانسالی به نام مهران روبهرو شدند. ظاهر جسد نشان میداد او با ضربات چاقو به قتل رسیده است. پلیس جسد را به پزشکی قانونی انتقال داد.
تحقیقات نشان داد مهران که بسیار ثروتمند بود، یک پسر و یک دختر دارد. او سالها قبل با زنی پرتغالی به نام ایندیلا ازدواج کرده و به ایران آمده بود. بررسیهای بعدی نشان داد ایندیلا و دختر مهران به نام کریستینا ۶ ماه قبل از ایران خارج شدهاند و در اروپا زندگی میکنند، اما پسر آنها امیر در ایران است و در خانهای که پدرش در اختیار او گذاشته زندگی میکند.
امیر احضار و بازجویی شد. هرچند ابتدا مدعی شد خبری از سرنوشت پدرش ندارد، اما دوربینهای مداربسته نشان داد آخرین کسی که وارد خانه مهران شده، امیر بوده است او در نهایت به قتل پدرش با همدستی دوستش به نام سیروس اعتراف کرد و گفت:، چون پدرم به خواهرم تعرض کرده بود با همکاری سیروس او را کشتم.
پلیس سیروس را هم بازداشت کرد. او گفت: امیر مرتکب قتل شد. او با پدرش اختلاف داشت.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی ایندیلا از پسرش شکایت کرد و کریستینا هم خواستار قصاص برادرش شد. البته آنها در جلسه حضور نداشتند و از طریق وکیلشان درخواست را ارائه دادند.
سپس امیر در جایگاه حاضر شد. او گفت: مدتی قبل از قتل پدرم متوجه شدم او به خواهرم تجاوز کرده است. این موضوع را مادرم به من گفت. آنقدر از این مساله ناراحت بودم که تصمیم گرفتم پدرم را بکشم. روز حادثه با سیروس به خانه پدرم رفتیم. سیروس او را گرفت و با طناب بیحرکتش کرد.
من هم ضربات چاقو را زدم. پدرم با بچهها رفتار نامناسبی داشت. چند فیلم از بچهها در گوشی او دیده بودم. از وقتی شنیدم پدرم به خواهرم تجاوز کرده و خواهرم به همین دلیل اقدام به خودکشی کرده تصمیم گرفتم او را بکشم. از نظر من او مهدورالدم بود.
او درباره سرقت از منزل پدرش گفت: من طلاهایی را که متعلق به خودم بود برداشتم. دو هزار دلار هم به سیروس دادم.
سپس دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من نقشی در قتل نداشتم. امیر ثروت زیادی داشت. او گاهی با دختر مورد علاقهاش به خانه من میآمد و با هم ماریجوانا و کوکائین مصرف میکردیم. آن روز هم گفت میخواهد ماشین را تحویل پدرش بدهد. به همین خاطر همراهش رفتم، اما وقتی به آنجا رفتیم او به پدرش حمله کرد و مرتکب قتل شد. من فقط کمک کردم.
متهم درباره دو هزار دلار گفت: دلارها برای خرید کوکائین بود. امیر کوک میخواست. من دلارها را به ساقی دادم و کوک گرفتم. حتی به امیر گفتم از قتل پدرش پشیمان میشوی، اما توجه نکرد.
در ادامه وکیل امیر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: موکل من اصلاً قصد قتل نداشت. وقتی مادرش موضوع خودکشی کریستینا را مطرح کرد و گفت به خاطر آزار پدرت بوده، او ناراحت شد. موکل من در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته و از او کودکی شاهد رفتارهای اشتباه پدرش بوده است.
سپس وکیل کریستینا به جایگاه آمد و گفت: به گفته کریستیتا و مادرش جواهرات زیادی در گاوصندوق بود. مادر کریستینا میگوید از وقتی ازدواج کرده هیچکدام از سرویسهای طلایی را که کادو گرفته نفروخته و در گاوصندوق هم ۱۵ هزار دلار پول بوده است. موکلان من در فایل صوتی توضیح دادند که مقتول یک کارخانه در شمال کشور در اختیار پسرش گذاشته و یک خانه هم به او داده است، اما چون متهم اعتیاد به ماریجوانا داشته همه را فروخته و مواد کشیده است. ضمن اینکه بحث مهدورالدم بودن حالا مطرح شده و از ابتدا مطرح نبوده است.
او توضیح داد: کریستینا توضیح داده که خطهای روی دستش یک نوع خودآزاری بوده و از زخم کردن بدنش لذت میبرده، اما خودکشی نکرده است. او به مادرش گفته در کودکی پدرش او را عریان کرده، اما هرگز لمسش نکرده است. مادر کریستینا، چون اروپایی است تعریف خاصی از تجاوز دارد، اما خودش میگوید این اتفاق نیفتاده است.
شاید حرفهایی که متهم اشاره میکند کجفهمی بوده باشد. پدر کریستینا ثروت زیادی داشته و به گمان او امیر پدرشان را برای پول کشته است. ضمن اینکه کریستینا میگوید برادرش او را در کودکی در راه مدرسه رها میکرده تا خرید و فروش مواد کند و هیچوقت به او بها نمیداده است. چطور میشود چنین برادری حالا دست به چنین کاری بزند؟ از نظر موکلان من قتل فقط با انگیزه به چنگ آوردن ثروت بوده است.
در این هنگام قضات از وکیل خواستند فایلهای صورتی ادعایی را به دادگاه ارائه دهد.
در پایان قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.