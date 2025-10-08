به گزارش تباناک به نقل از روزنامه شرق؛ با این وجود هرچند ممکن است پزشکیان در زندگی شخصی خود چنین باشد، اما در مقام رئیس‌جمهور از بدِ حادثه یا وقایع ناخواسته، تاکنون موفق به انجام وعده‌های انتخاباتی خود نشده است. نه آن ‌وعده‌هایی که به قول خانم سخنگو می‌تواند به یک دستور آن را اجرا کند، نه مسائلی مانند گفت‌وگو و تعامل با دنیا.

چنان‌که آشکار است، دنیا تصمیم به انزوای ما و ایجاد فشار حداکثری بر دولت گرفته است. در این شرایط بحرانی از دولت انتظار می‌رود که مانند سپری قاطع، مردم را مصون بدارد از فشار تحریم‌های خارجی و دیده‌تنگی‌های داخلی.

انقباض بیرونی را با انبساط داخلی تعدیل کند، نه اینکه فشار تحریم را بر دوش مردم بگذارد.



آقای رئیس جمهور! اگر دستت خالی است، آنها را رها کن که با شادی خوری در گوشه و کنار، رنج دوران را سپری کنند. از سال‌های پیش، در دولت‌های مختلف، کسب‌وکارها برای رونق اقتصادی خود، آگهی خود را به رسانه‌هایی می‌دادند که مخاطب بیشتری دارند. عدل باید دستور فیلترینگ آنها را بدهند؟ دوباره خبر از اخراج دانشجویان به گوش می‌رسد! آیا نباید شک کرد که این روش‌ها و برنامه‌ها خارج از دولت روی میز اجرا می‌آید؟ آقای پزشکیان، در باب وفای به عهد، در متون دینی امروز ما که شما نیز بر آن تسط دارید، پند و پرهیزهای بسیار آمده است که معنی آن مانند حکمت پیشینیان، پرهیز از پیمان‌شکنی و تحذیر از گسست مردم و دولت است.

