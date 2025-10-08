En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای پزشکیان، هنوز فیلتریم و دانشجو اخراج می‌کنند!

در بین رؤسای جمهور گذشته، هیچ‌کس به اندازه آقای پزشکیان از صداقت و وفای به عهد نگفته است.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۲۶
| |
689 بازدید
|
۵
آقای پزشکیان، هنوز فیلتریم و دانشجو اخراج می‌کنند!

به گزارش تباناک به نقل از روزنامه شرق؛ با این وجود هرچند ممکن است پزشکیان در زندگی شخصی خود چنین باشد، اما در مقام رئیس‌جمهور از بدِ حادثه یا وقایع ناخواسته، تاکنون موفق به انجام وعده‌های انتخاباتی خود نشده است. نه آن ‌وعده‌هایی که به قول خانم سخنگو می‌تواند به یک دستور آن را اجرا کند، نه مسائلی مانند گفت‌وگو و تعامل با دنیا.

چنان‌که آشکار است، دنیا تصمیم به انزوای ما و ایجاد فشار حداکثری بر دولت گرفته است. در این شرایط بحرانی از دولت انتظار می‌رود که مانند سپری قاطع، مردم را مصون بدارد از فشار تحریم‌های خارجی و دیده‌تنگی‌های داخلی.

انقباض بیرونی را با انبساط داخلی تعدیل کند، نه اینکه فشار تحریم را بر دوش مردم بگذارد.
 

آقای رئیس جمهور! اگر دستت خالی است، آنها را رها کن که با شادی خوری در گوشه و کنار، رنج دوران را سپری کنند. از سال‌های پیش، در دولت‌های مختلف، کسب‌وکارها برای رونق اقتصادی خود، آگهی خود را به رسانه‌هایی می‌دادند که مخاطب بیشتری دارند. عدل باید دستور فیلترینگ آنها را بدهند؟ دوباره خبر از اخراج دانشجویان به گوش می‌رسد! آیا نباید شک کرد که این روش‌ها و برنامه‌ها خارج از دولت روی میز اجرا می‌آید؟ آقای پزشکیان، در باب وفای به عهد، در متون دینی امروز ما که شما نیز بر آن تسط دارید، پند و پرهیزهای بسیار آمده است که معنی آن مانند حکمت پیشینیان، پرهیز از پیمان‌شکنی و تحذیر از گسست مردم و دولت است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان وعده وعده های انتخاباتی دولت چهاردهم انتخابات فیلترینگ دانشجو اخراج دانشجو خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیگیری ویژه پزشکیان درباره فیلترینگ
کاسبان فیلترینگ که نامی از آن‌ها برده نشده
خبر جدید معاون رئیس جمهور درباره اینترنت و فیلترینگ
آقای پزشکیان! لامپ،هزینه زیادی دارد یا انتخابات مجدد؟
پزشکیان در تنگنای وعده‌ها؛ استعفا یا توضیح؟
خبر بد درباره رفع فیلترینگ
همه وعده‌های انقلابی آقای رئیس‌جمهور
پرچم آمریکا از کف حیاط دولت ایران جمع شد
خبر مهم پزشکیان درباره اینترنت و رفع فیلترینگ
وزیر اقتصاد جدید از بین این ۶ نفر انتخاب می‌شود؟
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
مخالفان رفع فیلترینگ چه کسانی هستند؟
در دولت چهاردهم از هیچ خبرنگاری شکایت نخواهد شد
رئیس جمهور با مذاکره و اذن رهبری، می‌تواند رفع فیلترینگ کند
واکنش فیروزآبادی به وعده های انتخاباتی درباره سربازی
آیا دولت پزشکیان به جای حمله به فیلترینگ، به فیلترشکن‌ها تاخت؟!
سهم دولت‌های مختلف در فیلترینگ + عکس
یادآوری معنادار علی ضیا به مسعود پزشکیان
مطالبه رفع فیلترینگ فوری اینترنت از دولت پزشکیان
رفع فیلترینگ از اینجا به بعد دست رئیس‌جمهور است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
4
3
پاسخ
چقدر مهم ! فیلترینگ دیگه مسئله کی هست ؟ وقتی همه فیلتر-شکن دارند ؟ مشکل ما امروز این مسائل هست ؟
ناشناس
|
Oman
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
3
5
پاسخ
خرش از پل گذشت مثل همیشه... فعلا این اثا سواره است و ملت پیاده...
امین مینویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
1
پاسخ
در انتهای پاراگراف آخر، یک جمله نوشته که "در متون دینی امروز ما که شما نیز بر آن تسط دارید ......"، فقط سوال من اینه که در همین متونی که مد نظر شما هست، چیزی درباره بانکداری در جامعه اسلامی، و معیارهای حجاب و پوشش در یک جامعه اسلامی ننوشته ؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
2
پاسخ
پزشکیان رای دادم و تا زمانی که فرزین اخراج نشود وفای عهد نکرده
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
چقد شبیه کیهان گفتی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۲ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۸۹ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۵۹ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005amQ
tabnak.ir/005amQ