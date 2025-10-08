سفر نخست وزیر قطر به مصر برای شرکت در مذاکره غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه الجزیره قطر، «ماجد الانصاری» در این باره گفت: ملحق شدن نخست وزیر [قطر] به این مذاکرات تأکیدی است بر اینکه اراده میانجیها برای بهسرانجام رساندن توافق پایان جنگ معطوف است.
رسانه آمریکایی آسوشیتدپرس نیز سه شنبه شب اعلام کرد: هیات آمریکا به رهبری استیو ویتکاف نماینده ویژه واشنگتن در امور غرب آسیا (خاورمیانه) و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ، روز چهارشنبه به مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و حماس در شرم الشیخ مصر خواهد پیوست.
بنا بر این گزارش، خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این مطلب همچنین به نقل از بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر ، گفت که تمرکز اصلی مذاکرات، برقراری آتشبس و آزادی اسرا و تعدادی از زندانیان فلسطینی است.
وی افزود که دو طرف همچنین در حال بررسی نقشههایی هستند که نشان میدهد نیروهای اسرائیلی در مرحله اول از کجا عقبنشینی خواهند کرد، که شامل تحویل «کامل و بیقید و شرط» کمکهای بشردوستانه به غزه از طریق سازمان ملل نیز میشود.
وی گفت که هدف مذاکرات دستیابی به «سازوکار امنیتی» است که در نهایت منجر به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه شود.
همزمان شبکه سی ان ان آمریکا به نقل از دو منبع آگاه گفت که انتظار میرود استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، و جرد کوشنر داماد ترامپ روز سهشنبه عازم مصر شوند و روز چهارشنبه در بحبوحه مذاکرات مداوم بر سر آزادی اسرا و پایان گستردهتر جنگ در غزه، وارد شوند.
مذاکرهکنندگان اسرائیل و حماس در شرمالشیخ هستند تا پس از پذیرش مشروط بخشی از پیشنهاد صلح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ی آمریکا، جزئیات لجستیکی مربوط به آتشبس و آزادی اسرا را بررسی کنند.
سی ان ان افزود: ویتکاف و کوشنر عمیقا در ارتباط با این پیشنهاد تلاش کرده اند. رئیس جمهوری آمریکا از ویتکاف و دامادش به عنوان یک «تیم درجه یک» یاد و ابراز اطمینان کرد که توافق بدست خواهد آمد.
پیش از این نیز، شبکه خبری سی ان ان روز دوشنبه به وقت محلی به نقل یک مقام آگاه از مذاکرات به سیانان گفت که انتظار میرود مذاکرات بین حماس و اسرائیل در شرمالشیخ «چند روز» طول بکشد و میانجیگرانی از ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه در آن حضور داشته باشند.
این مقام گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، و جرد کوشنر، داماد ترامپ برای مذاکرات به مصر سفر خواهند کرد.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از ۶۶ هزار فلسطینی نیز شهید شده اند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰ بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی میکند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.
جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتشبس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.
این جنبش با صدور بیانیهای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورت های گسترده داخلی و با گروههای فلسطینی و واسطههای منطقهای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.
رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی پاسخ حماس گفت: بر اساس بیانیهای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم اسرا را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم!
مذاکرات غیر مستقیم هیاتهای فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتشبس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و دور نخست آن پایان یافته است.