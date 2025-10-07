حمله خونین با چاقو به خانم شهردار در آلمان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شهردار تازه منتخب شهر هردکه در ایالت نوردراین –وست فالن آلمان در اثر یک حمله با چاقو در مقابل منزلش به شدت مجروح شده و حال عمومی وی وخیم گزارش شده است.

ایریس استالزر، شهردار تازه منتحب شهر هردکه در ایالت نوردراین-وست فالن آلمان با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفته و حال عمومی این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات وخیم اعلام شده است.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان نگرانی خود را در این باره ابراز کرده است.

یک سخنگوی پلیس این ایالت تأیید کرد که استالزر حدود ساعت ۱۲:۴۰ بعد از ظهر امروز در مقابل خانه‌اش با جراحات و ضربات شدید چاقو پیدا شد. وی با هلیکوپتر نجات به بیمارستان منتقل شد. پلیس منطقه‌ای یک تیم قتل برای بررسی این پرونده تشکیل داده است.

خبرگزاری آلمان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که استالزر از ناحیه بالا تنه دچار جراحات متعدد ناشی از چاقو شده است. دو نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله که ادعا می‌شود فرزند خوانده‌های وی هستند با اورژانس تماس گرفتند و گزارش دادند که مادرشان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده است.

رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که پسرخوانده ۱۵ ساله استالزر توسط پلیس، با دستبند، بازداشت شده است.

فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان در واکنش به این حادثه در پورتال X نوشت: ما خبر یک عمل شنیع در هردکه را دریافت کرده‌ایم. این موضوع باید به سرعت بررسی شود. ما نگران جان آیریس استالزر، شهردار منتخب هستیم و امیدواریم که بهبودی کامل حاصل شود. مرتس با خانواده و عزیزان وی ابراز همدردی کرد.

دیگر سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات نیز درباره این حادثه ابراز شوک و حیرت و نگرانی کردند.

این سیاستمدار ۵۷ ساله از حزب سوسیال دموکرات، در دور دوم انتخابات ۲۸ سپتامبر با ۵۲.۲ درصد آرا به عنوان شهردار این شهر ۲۲۵۰۰ نفری در منطقه روهر انتخاب شد. این سیاستمدار آلمانی متاهل و مادر دو فرزند نوجوان است.