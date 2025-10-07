En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله خونین با چاقو به خانم شهردار در آلمان

شهردار تازه منتحب شهر هردکه در ایالت نوردراین-وست فالن آلمان با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۸۹
| |
461 بازدید
حمله خونین با چاقو به خانم شهردار در آلمان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شهردار تازه منتخب شهر هردکه در ایالت نوردراین –وست فالن آلمان در اثر یک حمله با چاقو در مقابل منزلش به شدت مجروح شده و حال عمومی وی وخیم گزارش شده است.

ایریس استالزر، شهردار تازه منتحب شهر هردکه در ایالت نوردراین-وست فالن آلمان با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفته و حال عمومی این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات وخیم اعلام شده است.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان نگرانی خود را در این باره ابراز کرده است.

یک سخنگوی پلیس این ایالت تأیید کرد که استالزر حدود ساعت ۱۲:۴۰ بعد از ظهر امروز در مقابل خانه‌اش با جراحات و ضربات شدید چاقو پیدا شد. وی با هلیکوپتر نجات به بیمارستان منتقل شد. پلیس منطقه‌ای یک تیم قتل برای بررسی این پرونده تشکیل داده است.

خبرگزاری آلمان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که استالزر از ناحیه بالا تنه دچار جراحات متعدد ناشی از چاقو شده است. دو نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله که ادعا می‌شود فرزند خوانده‌های وی هستند با اورژانس تماس گرفتند و گزارش دادند که مادرشان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده است.

رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که پسرخوانده ۱۵ ساله استالزر توسط پلیس، با دستبند، بازداشت شده است.

فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان در واکنش به این حادثه در پورتال X نوشت: ما خبر یک عمل شنیع در هردکه را دریافت کرده‌ایم. این موضوع باید به سرعت بررسی شود. ما نگران جان آیریس استالزر، شهردار منتخب هستیم و امیدواریم که بهبودی کامل حاصل شود. مرتس با خانواده و عزیزان وی ابراز همدردی کرد.

دیگر سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات نیز درباره این حادثه ابراز شوک و حیرت و نگرانی کردند.

این سیاستمدار ۵۷ ساله از حزب سوسیال دموکرات، در دور دوم انتخابات ۲۸ سپتامبر با ۵۲.۲ درصد آرا به عنوان شهردار این شهر ۲۲۵۰۰ نفری در منطقه روهر انتخاب شد. این سیاستمدار آلمانی متاهل و مادر دو فرزند نوجوان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آلمان شهردار حمله حمله با چاقو خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله با چاقو در آلمان با سه کشته
حمله با چاقو به دو دانش آموز دختر در برلین
حمله خونین با چاقو به مسافران قطار هامبورگ
چندین کشته و زخمی در جریان حمله با چاقو در آلمان
حمله یک پناهجو به دانش‌آموزان در آلمان
حمله با چاقو در یک قطار در آلمان
فردی با چاقو یک نفر را در دوسلدورف آلمان کشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alp
tabnak.ir/005alp