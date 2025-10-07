«چیدن گردو» جان پدر خانواده را گرفت

مردی جوان برای چیدن گردو به بالای درخت رفت اما سقوط کرد و جانش را از دست داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چند روز قبل مردی ۴۲ ساله به همراه خانواده اش به ویلای خانوادگی خود در اطراف دماوند رفت. او تصمیم گرفت برای چیدن گردو به بالای درخت برود غافل از اینکه حادثه تلخی درانتظارش است.

او ناگهان از روی درخت به پایین سقوط کرد و از هوش رفت. هرچند فورا توسط خانواده اش به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت اما ضربه ای که به سر او وارد شده بود به حدی شدید بود که مرد جوان دچار مرگ مغزی شد.

در این شرایط خانواده او رضایت دادند تا اعضای بدن مرد جوان به بیماران نیازمند اهدا شود. از سوی دیگر پیکر بی جان مرد جوان به دستور قاضی محسن اختیاری بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی انتقال یافت.