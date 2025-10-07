En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ یک جوان در تصادف با شتر

جوان ۲۲ ساله‌ای که هفته گذشته در برخورد خودرو پژو پارس با دو شتر در حوالی روستای گیگن شهرستان جاسک دچار سانحه شده بود پس از هفت روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۸۴
| |
453 بازدید
مرگ یک جوان در تصادف با شتر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، هفته گذشته در جاده جاسک ـ میناب حوالی روستای گیگن از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک، خودرو سواری پژو پارس با دو شتر سرگردان در مسیر برخورد کرد. در این حادثه راننده که تنها سرنشین خودرو بود به شدت مصدوم و ابتدا به بیمارستان خاتم‌الانبیاء جاسک منتقل شد.

این جوان ۲۲ ساله به دلیل وخامت حال برای ادامه درمان به مرکز استان اعزام شد اما تلاش پزشکان پس از گذشت هفت روز بی‌نتیجه ماند و وی در نهایت جان خود را از دست داد.

طی سال‌های اخیر برخورد خودروها با شتر در جاده‌های جاسک، سیریک و بشاگرد به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و رانندگان تبدیل شده است موضوعی که با وجود تلفات متعدد همچنان راهکار مؤثر و پایداری برای مهار آن از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان جاسک تصادف رانندگی تصادف با شتر خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع دو تصادف مرگبار با شتر در مشهد و ریگان کرمان
برخورد زانتیا با شتر سه کشته برجای گذاشت
هشدار | مرگ بر اثر تصادف با شتر عادی شده!
برخورد مرگبار پژو با شتر در جاسک
دو کشته و زخمی بر اثر تصادف پژو 405 با سه شتر
تصادف پژو ۲۰۶ با شتر
برخورد مرگبار رئیس دادگستری جاسک با شتر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alk
tabnak.ir/005alk