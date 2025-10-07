مرگ یک جوان در تصادف با شتر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، هفته گذشته در جاده جاسک ـ میناب حوالی روستای گیگن از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک، خودرو سواری پژو پارس با دو شتر سرگردان در مسیر برخورد کرد. در این حادثه راننده که تنها سرنشین خودرو بود به شدت مصدوم و ابتدا به بیمارستان خاتم‌الانبیاء جاسک منتقل شد.

این جوان ۲۲ ساله به دلیل وخامت حال برای ادامه درمان به مرکز استان اعزام شد اما تلاش پزشکان پس از گذشت هفت روز بی‌نتیجه ماند و وی در نهایت جان خود را از دست داد.

طی سال‌های اخیر برخورد خودروها با شتر در جاده‌های جاسک، سیریک و بشاگرد به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و رانندگان تبدیل شده است موضوعی که با وجود تلفات متعدد همچنان راهکار مؤثر و پایداری برای مهار آن از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده است.