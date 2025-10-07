تصاویر نگران کننده برای هادی چوپان؛ پایان گرگ پارسی؟!

هانی رامبد وزنه بردار معروف ایرانی، مربیِ 22 برنده مسابقات مستر المپیا است و قرار گرفتنش در کنار هادی چوپان نقش کلیدی در موفقیت‌های این قهرمان پرورش اندام ایرانی داشت. حالا تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد هنی رامبد در حال تمرین دادن به بهروز تابانی و جلو بازو زدن این قهرمان پرورش اندام ایرانی است. پس از انتشار این تصاویر این موضوع مطرح شد که رامبد حالا روی این قهرمان جدید تمرکز و سرمایه گذاری کرده تا قهرمان مسترالمپیا شود و هادی چوپانی از این پس کار سختی برای قهرمانی خواهد داشت. برخی پرسیده‌اند که آیا این پایان گرگ پارسی در سطح مسترالمپیا است؟ باید صبر کرد و دید.