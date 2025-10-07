En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
افشاگری آل‌کثیر از دلیل پیوستن به استقلال
تعداد بازدید : 7995
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۲۹۷۳
کد خبر:۱۳۳۲۹۷۳
16640 بازدید
نظرات: ۱۳
سوت

تصاویر نگران‌کننده برای هادی چوپان؛ پایان گرگ پارسی؟!

هانی رامبد وزنه بردار معروف ایرانی، مربیِ 22 برنده مسابقات مستر المپیا است و قرار گرفتنش در کنار هادی چوپان نقش کلیدی در موفقیت‌های این قهرمان پرورش اندام ایرانی داشت. حالا تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد هنی رامبد در حال تمرین دادن به بهروز تابانی و جلو بازو زدن این قهرمان پرورش اندام ایرانی است. پس از انتشار این تصاویر این موضوع مطرح شد که رامبد حالا روی این قهرمان جدید تمرکز و سرمایه گذاری کرده تا قهرمان مسترالمپیا شود و هادی چوپانی از این پس کار سختی برای قهرمانی خواهد داشت. برخی پرسیده‌اند که آیا این پایان گرگ پارسی در سطح مسترالمپیا است؟ باید صبر کرد و دید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت هانی رامبد هنی رامبد بهروز تابانی ویدیو
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
86
25
پاسخ
این اقاپسر از اول هم تموم شده بوده ،چون توهم قهرمانی همش داشت وبه خودش مغرور شده بود،الان دورانش دیگه تمام شده وباید به فکر رفتن پیش دکترهای داخلی بابت امپولهایی که زده باشه،وبعد هم بره سر همون شغل قبلیش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
هادی چوپان دیگه خودش استاد است و به مربی نیاز ندارد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
حسودی خوب نیست
نیما
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
هادی جان حتی یه جمله فارسی هم نمی تونست صحبت کنه، رفتار فوق العاده غیر ورزشی و زشتی هم داشت
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
79
45
پاسخ
هادی چوپان از چشم مردم افتاد جهان پهلوان خادم را عشقه
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
16
43
پاسخ
امسال هادی یااول یادوم اسکرین شات بگیر
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
34
19
پاسخ
تابانی عالیه. قطعا قهرمان مسترالمپیا میشه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
26
15
پاسخ
مشکل از خود هادی چوپانه نه از مسوولین
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
21
پاسخ
بدون اطلاع خبر منتشر نکنید . سال گذشته هانی همزمان در یک باشگاه هم به هادی تمرین میداد و هم درک لانسفورد . و همزمان به قهرمان فیزیک جهان در همون باشگاه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
16
11
پاسخ
هر دو ایرانی هستند و عزیز ولی بنظرم تابانی هیکلیتر ، بلند قدتر و خوش فرم تر از هادی چوپان هست آقای چوپان ریز نقش هست که یک امتیاز منفی در بدنسازی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
5
11
پاسخ
یعنی فقط بهروز تابانی رقیب هادی چوپان بوده که چون اومده هادی چوپان باید با قهرمانی خداحافظی کنه؟ قهرمان مستر المپیا باید از همه بدون استثنا بهتر باشه . این خبرسازی که میکنید تنها هدفتون تفرقه افکنی بین مردم هستش تا از حضور همزمان دو قهرمان ایرانی در استیج مستر المپیا خوشحال نباشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
خبر خوب این هست که هر دو ایرانی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
0
پاسخ
ورزش بادکنک فروشها
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟