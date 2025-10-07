شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست

به گزارش تابناک، شبکه الجزیره به نقل از منبعی مسئول در حماس اعلام کرد که جلسه مذاکرات روز دوم بین میانجیگران و هیاتی از این جنبش لحظاتی پیش در شرم‌الشیخ مصر پایان یافت. این عضو ارشد حماس گفت که در روز دوم مذاکرات شرم‌الشیخ بر مساله نقشه‌های عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی و جدول زمانی آزادسازی اسرا تمرکز شد.

وی تصریح کرد که هیات حماس خواهان گره زدن مراحل آزادسازی اسرا به مراحل عقب‌نشینی کامل نظامیان اسرائیلی از غزه شد و تاکید کرد که آزادی واپسین اسیر باید همزمان با خروج کامل اشغالگران از غزه باشد. این مسئول حماس به الجزیره گفت که مقاومت بر لزوم دریافت تضمین‌های بین‌المللی برای توقف نهایی جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از غزه تاکید کرده است.

در همین ارتباط، تلویزیون قطری العربی هم به نقل از منابع آگاه تصریح کرد که هیات‌هایی از قطر و ترکیه طی ساعات آتی به شرم‌الشیخ خواهند رسید تا در مذاکرات توقف جنگ در غزه مشارکت کنند. العربی افزود که حماس بر لزوم ارائه جدول زمانی آشکار از سوی اسرائیل برای عقب‌نشینی کامل از نوار غزه اصرار دارد. این رسانه قطری افزود که حماس خواهان تضمین‌هایی برای تکمیل بندهای توافق پس از پایان مرحله نخست شده است.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از دو منبع گزارش داد که در روز دوم مذاکراتِ مصر پیشرفت مثبتی حاصل نشده است. شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که انتظار می‌رود ویتکاف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر امروز برای شرکت در مذاکرات غزه به مصر سفر کنند. سی‌ان‌ان افزود که قطر و مصر ممکن است بتوانند با ورود کوشنر و ویتکاف، ویرایش نهایی را بر موضوعات مورد توافق اعمال کنند.



سی‌ان‌ان اظهار داشت که هدف، دستیابی به توافق طی این هفته است، اما مشخص نیست که آیا این امر امکان‌پذیر است یا خیر. وب‌سایت اکسیوس هم به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی خبر داد که مذاکرات امروز فنی بود و بر رفع شکاف‌های باقی‌مانده تمرکز داشت. اکسیوس افزود که مذاکرات تا زمانی که ویتکوف و کوشنر به شرم‌الشیخ نرسند، به نقطه تعیین‌کننده‌ای نخواهد رسید. رسانه‌های ترکیه‌ای نیز از سفر ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور به مصر برای مشارکت در مذاکرات غزه خبر می‌دهند. «موریا آسرف» روزنامه‌نگار اسرائیلی هم گفت در حالی که طرح ترامپ از حماس می‌خواهد همه اسرای اسرائیلی را طی ۷۲ ساعت از امضای توافق آزاد کند، حماس خواهان عقب‌نشینی کامل ارتش اسرائیل از غزه و دریافت تضمین‌هایی پیش از آزادی واپسین اسیر صهیونیست است. آسرف با اشاره به اشغال ۷۰ درصد از مساحت غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی، گفت که این درخواست‌های حماس در واقع تفاوت چندانی با موضع این گروه از ابتدای جنگ ندارد.