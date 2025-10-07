En
آماری جالب از ازدواج افراد بالای ۸۰ سال در ایران

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار داشت: از ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ فقره ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری، بیشترین ثبت ازدواج در استانهای تهران با ۲۸ هزار و ۲۷۳ فقره ازدواج، خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۲۶ فقره و استان خوزستان با ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج به عمل آمده است. همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق ثبت گردیده که بیشترین فراوانی در استان های تهران با ۱۵ هزار و ۲۰۶ فقره، خراسان رضوی با ۹ هزار و ۳۲۱ فقره و  خوزستان با ۵ هزار و ۵۱۹ فقره بوده است. کمترین میزان طلاق در مدت مذکور در استان ایلام با تعداد ۴۵۳ مورد ثبت شده است.

وی افزود: در شش ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج و ۹۳ هزار و ۲۵۴ فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده و در مقایسه با شش ماهه نخست سال جاری میزان ازدواج‌های ثبت شده حدود ۴ درصد و طلاق‌های ثبت شده نیز حدود ۳ و نیم درصد در نیمه ابتدایی سال جاری کاهش یافته‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشترین فراوانی ازدواج زنان در سنین ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سال به ثبت رسیده و بیشترین فراوانی ازدواج مردان به ترتیب در سنین ۲۶ و ۲۷ و ۲۵ سال ثبت شده است و در خصوص طلاق‌های ثبت شده برای زنان بیشترین فراوانی در سنین ۳۶ و ۳۵ و ۳۴ سال و برای مردان در  محدوده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال ثبت گردیده است. همچنین تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

