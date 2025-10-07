آماری جالب از ازدواج افراد بالای ۸۰ سال در ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار داشت: از ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ فقره ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری، بیشترین ثبت ازدواج در استانهای تهران با ۲۸ هزار و ۲۷۳ فقره ازدواج، خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۲۶ فقره و استان خوزستان با ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج به عمل آمده است. همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق ثبت گردیده که بیشترین فراوانی در استان های تهران با ۱۵ هزار و ۲۰۶ فقره، خراسان رضوی با ۹ هزار و ۳۲۱ فقره و خوزستان با ۵ هزار و ۵۱۹ فقره بوده است. کمترین میزان طلاق در مدت مذکور در استان ایلام با تعداد ۴۵۳ مورد ثبت شده است.

وی افزود: در شش ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج و ۹۳ هزار و ۲۵۴ فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده و در مقایسه با شش ماهه نخست سال جاری میزان ازدواج‌های ثبت شده حدود ۴ درصد و طلاق‌های ثبت شده نیز حدود ۳ و نیم درصد در نیمه ابتدایی سال جاری کاهش یافته‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشترین فراوانی ازدواج زنان در سنین ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سال به ثبت رسیده و بیشترین فراوانی ازدواج مردان به ترتیب در سنین ۲۶ و ۲۷ و ۲۵ سال ثبت شده است و در خصوص طلاق‌های ثبت شده برای زنان بیشترین فراوانی در سنین ۳۶ و ۳۵ و ۳۴ سال و برای مردان در محدوده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال ثبت گردیده است. همچنین تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.