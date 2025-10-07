نشانه‌هایی از آمادگی‌ آمریکایی‌ها برای مانع‌تراشی در حرکت کشتی‌های تجاری متعلق به ایران به بهانه تحریم‌ها رصد شده است.

به گزارش تابناک؛ المیادین به نقل از منابع خود نوشت: نشانه‌هایی از آمادگی آمریکایی‌ها برای مانع‌تراشی در حرکت کشتی‌های تجاری متعلق به ایران به بهانه تحریم‌ها رصد شده است.

پاسخ به هر اقدام آمریکایی در این زمینه سریع و قاطع خواهد بود.

نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش قادرند هر تهدیدی که امنیت دریایی در خلیج (فارس) و سراسر دریای عمان را نشانه بگیرد، خنثی کنند.

هر حرکت علیه کشتی‌های تجاری و غیرنظامی ایران با پاسخ فوری از سوی ناوگان بزرگ دریایی ما و پایگاه‌های موشکی پراکنده در طول نوار ساحلی جنوبی کشور روبه‌رو خواهد شد.

به کشور‌های منطقه اطلاع داده شده است که هرگونه همکاری با ایالات متحده در هدف‌گیری یا مانع‌تراشی در حرکت کشتی‌های ایران بدون پاسخ متناسب نخواهد ماند.