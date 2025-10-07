به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ماههای اخیر، تولید جوجه یکروزه در کشور با چالشهایی، چون ناترازی انرژی، قطعیهای مکرر برق، تأخیر در تأمین نهادههای دامی و کمبود نیروی کار روبهرو بوده است. قطعی برق در واحدهای مرغداری، حتی برای چند دقیقه، منجر به تلف شدن کامل جوجهها میشود و خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد میکند. از سوی دیگر، تأمین نامنظم ذرت و کنجاله سویا و خروج بخشی از نیروی کار خارجی از چرخه تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای پرورش مرغ مادر و تولید جوجه وارد کرده است. با این حال، فعالان این بخش میگویند با برنامهریزی انجامشده برای نیمه دوم سال، شرایط در مسیر بهبود قرار دارد. محمدرضا صدیقپور- دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه - در گفتوگو با ایسنا، به وضعیت تولید جوجه یکروزه و نرخ تعیین شده جوجه یکروزه در ستاد تنظیم بازار پرداخت.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب تنظیم بازار برای جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است، گفت: البته نرخ پیشنهادی ما بر اساس آنالیز هزینهها بهطور میانگین ۳۵ هزار تومان بود، اما وزارتخانه با محاسبه سود کمتر، عدد پایینتری را اعلام کرد. ما معمولاً نرخها را بهصورت مبلغ کامل و واقعی پیشنهاد میدهیم، چون معتقدیم پایین نگه داشتن نرخ به نفع تولید نیست و میتواند حلقه پایه تولید را تحتتأثیر قرار دهد و در نهایت به کمبود منجر شود.
وضعیت تولید جوجه یکروزه چگونه است؟
صدیقپور ادامه داد: در نیمه اول سال نوساناتی در تولید داشتیم که ناشی از عوامل مختلف بود. اما برای نیمه دوم، پیشبینی ما تولید بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه بهصورت میانگین است. این عدد حتی کمی بالاتر از هدفگذاری اولیه است و در صورت نیاز، امکان تکمیل ذخایر استراتژیک هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: البته ممکن است در برخی ماهها مثل آبان، تولید چند میلیون قطعه کمتر شود که دلیل آن کاهش تعداد روزهای کاری و تعطیلات است. بهعنوان مثال در مهرماه ۱۸ روز تولید داریم، اما در آبان ۱۶ روز و بهصورت خطی، تولید روزانه ما حدود ۹ میلیون قطعه است و از قبل برای آن برنامهریزی شده است.
واردات در صورت نیاز و بهصورت کنترلشده
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: در نیمه اول سال نوساناتی در قیمت وجود داشت، اما تولید جوجه یکروزه کفایت داشت. بخشی از نوسان قیمت مرغ ناشی از سوءاستفاده برخی واردکنندگان بود که با ثبت سفارشهای سال گذشته، عملاً تولید داخل را تحت فشار گذاشتند. با این حال، اکنون با تفاهمی که با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و با نظارت انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و محوریت صندوق حمایت از طیور، واردات در صورت نیاز و بهصورت کنترلشده انجام میشود تا به تولید داخلی آسیبی وارد نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید ۱۵۰ قطعهای جوجه یکروزه پاسخگوی نیاز کشور است یا خیر؟ اظهار کرد: اگر تأمین نهادهها بهموقع انجام شود، کمبودی نخواهیم داشت. در تابستان ناترازی انرژی و قطعی برق باعث شد برخی واحدها برای چند ساعت متوقف شوند و همین موضوع خسارتهایی ایجاد کرد. باید توجه داشت که قطع برق حتی برای ۱۰ دقیقه میتواند باعث از بین رفتن کل تولید یک واحد شود. خوشبختانه اغلب مرغداریها ژنراتور دارند، اما اگر تولیدکننده بدشانس باشد و موتور روشن نشود، خسارت جدی خواهد دید. در مجموع، با اصلاح وضعیت انرژی و تأمین نهادهها، پیشبینی ما این است که در نیمه دوم سال نهتنها کمبودی نخواهیم داشت، بلکه تولید پایدارتر میشود.
یکی از مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان مطرح کردند، کمبود نیروی کار بهویژه اتباع افغانستانی است که صدیقپور درباره چگونگی رفع این چالش در خط تولید جوجه یکروزه مطرح کرد: این مسئله یکی از مخاطرات جدی بخش تولید بود. با پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی، نامهای به وزیر کشور ارسال شد تا وضعیت اتباع ساماندهی شود. خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده است.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان نسبت به پیشبینی شرایط تولید در ماههای آینده اظهار کرد: با توجه به کاهش دمای هوا، تأمین نهادهها و تثبیت شرایط تولید، پیشبینی ما این است که قیمت مرغ در بازار متعادل و روند کاهشی خواهد داشت. دولت در حال رفع موانع تأمین ارز و نهادههاست و با زیرساختی که برای نیمه دوم سال ایجاد شده، چشمانداز بازار مثبت است.