وزیر دفاع فرانسه استعفا داد!

وزیر دفاع فرانسه، در تلاش برای پایان دادن به بحران، از دولت کناره‌گیری کرد. نخست وزیر سابق فرانسه نیز خواستار استعفای ماکرون به دلیل بحران سیاسی فزاینده در کشور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «برونو لو میر»، وزیر دارایی سابق فرانسه، که انتصابش به عنوان وزیر دفاع باعث استعفای نخست‌وزیر سباستین لکورنو شد، گفت که در تلاش برای پایان دادن به بحران، دولت را ترک می‌کند.

حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان (LR) از انتصاب لومایر به عنوان وزیر دفاع خشمگین شد و او را تجسم سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور «امانوئل ماکرون» دانست.

لو میر در ایکس نوشت: «تحت این شرایط، من به رئیس جمهور پیشنهاد دادم که بدون تأخیر از دولت کناره‌گیری کنم و مسئولیت‌های من را به عنوان وزیر دفاع به نخست وزیر (لکورنو) منتقل کند.»

او افزود: «رئیس جمهور پیشنهاد من را پذیرفته است.»

در زمانی که شایعاتی مبنی بر احتمال انتصاب مجدد لکورنو توسط ماکرون به عنوان راهی برای خروج از بحران منتشر می‌شود، هیچ اظهار نظری از سوی ریاست جمهوری منتشر نشده است.

لکورنو خود پیش از این به عنوان وزیر دفاع خدمت کرده بود و اظهارات لو میر نشان می‌داد که او شغل سابق خود را بر عهده خواهد گرفت. لکورنو و وزرا تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان سرپرست در سمت خود باقی خواهند ماند.

برونو ریتیلو، رهبر حزب محافظه‌کار و وزیر کشور، پیش از این لکورنو را به «پنهان کردن» انتصاب لو میر متهم کرده بود.

ادوارد فیلیپ، نخست وزیر سابق فرانسه، روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور امانوئل ماکرون باید به دلیل بحران سیاسی رو به وخامت فرانسه، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود استعفا دهد.

فیلیپ در مصاحبه با رادیو RTL فرانسه گفت: «من طرفدار استعفای فوری نیستم... اما [رئیس جمهور] باید ابتکار عمل به خرج دهد.»

فیلیپ، اولین نخست وزیر ماکرون که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ خدمت کرد، گفت که رئیس سابقش باید «اعلام کند که پس از تصویب بودجه سال آینده فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را سازماندهی خواهد کرد» - که به این ترتیب زمان لازم برای یک کمپین مناسب پس از هرج و مرج ناشی از استعفای دولت در روز دوشنبه، تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی وزرای کلیدی، فراهم می‌شود.

این سومین دولتی بود که در یک سال سقوط کرد.

فیلیپ پیش از این قصد خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اعلام کرده بود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او می‌تواند به دور دوم راه یابد و با هر نامزدی از حزب راست افراطی «جبهه ملی» که در این رقابت حضور دارد، رقابت کند.

اگر ماکرون فوراً استعفا دهد، انتخابات ریاست جمهوری جدید باید ظرف ۲۰ تا ۳۵ روز برگزار شود. دوره ریاست جمهوری او در حال حاضر قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۷ به پایان برسد.

به گفته یک سیاستمدار میانه‌رو که نخواست نامش فاش شود، فیلیپ تحت فشار فزاینده‌ای از درون حزب خودش، قرار دارد. حزبی که او در سال ۲۰۲۱ تأسیس کرد و با ماکرون همکاری داشته است.

گابریل اتل، یکی دیگر از نخست وزیران سابق ماکرون - که اکنون به عنوان رئیس حزب سیاسی رئیس جمهور فعالیت می‌کند - گفت که «دیگر تصمیمات رئیس جمهور را درک نمی‌کند» و او را متهم کرد که «می‌خواهد قدرت را حفظ کند.»

پس از پذیرش استعفای لکورنو، ماکرون از او خواست تا به هر حال تا چهارشنبه به مذاکرات با سایر نیروهای سیاسی ادامه دهد به امید اینکه به یک توافق حکومتی دست یابد.

